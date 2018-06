Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Une meilleure performance de France catégorie 12 ans pour Matys Louise (Asec) au 50 mètres brasse (34.04''), trois meilleures performances régionales pour Nans Mazellier (Asec), au 50 mètres papillon (26.18"), au 100 mètres papillon (58.95") et au 50 mètres nage libre (50,95"), c'est un excellent cru pour le championnat de La Réunion de natation. La compétition a eu lieu ce samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 dans le bassin de 50 mètres du Chaudron à Saint-Denis. Outre ces performances d'excellent augure pour l'avenir de la natation locale, de bons chronos ont également été réalisés tout au long de ces deux jours d'épreuves. Il s'agissait de la dernière compétition fédérale de la saison et aussi de la dernière chance pour les nageurs et nageuses de se qualifier aux différents championnats de France qui auront lieu en juillet prochain.

