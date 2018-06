La plateforme réunissant les professionnels des transports routiers, du BTP et de l'agriculture est reçue ce lundi 11 juin 2018 par Didier Robert, président du conseil régional. Les professionnels veulent s'informer sur l'avenir du chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL) notamment après la décision de justice rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant la mise à jour du schéma départemental des carrières

"Nous sommes venus chercher un accord, nous espérons la continuité du chantier, la reprise de la livraison des andains et surtout nous voulons que toutes les inquiétudes qui pèsent sur les chefs d'entreprise ici présents soient levées" disait avant d'entrer en réunion Jean-Bernard Caroupaye, dirigeant de la fédération nationale des transports routiers (FNTR).

Jean-Bernard Caroupaye ne cache pas que la plus grande préoccupation des membres de la plateforme porte sur l'annulation du schéma départemental des carrières (SDC). C'est de ces mines que doivent être extraites les roches massives nécessaire à construction de la portion digue de la NRL entre la Grande Chaloupe et la Possession. La remise en cause du SDC par la cour administrative d'appel de Bordeaux étant synonyme d'impossibiigé - en tout cas pour le moment -, de donner un premier coup de pioche dans l'une des carrières potentielles, génère donc grande inquiétude au sein de la plaforme transporteurs - BTP - agriculteurs. Cela en termes de maintien de l'emploi et de l'activité.

Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR BTP, est très clair à ce propos. "Si nous ne sommes pas entendus, il est évident qu'il y aura des actions de notre part, mais nous espérons ne pas en arriver là" lance le dirigeant syndical.

La réunion a commencé vers 14 heures 30. Elle pourrait durer une partie de l'après-midi.

