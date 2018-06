Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Olivier Serva, député de la Guadeloupe et président de la Délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, sera en mission à La Réunion du mardi 12 au vendredi 15 juin 2018 afin de rencontrer les différents acteurs institutionnels du département. accompagné d'un fonctionnaire de l'inspection générale de l'administration ainsi que d'un contrôleur général économique et financier, il vient "examiner concrètement les conditions permettant d'améliorer le déroulement de carrière des fonctionnaires ultramarins servant en outre-mer et d'envisager les dispositifs permettant de faciliter le retour de personnes compétentes et formées issues du territoire pour occuper des postes notamment de haute responsabilité ou à forte technicité" indique l'Assemblée nationale dans un communiqué

