La Semaine du e-Tourisme 2018 est un événement inédit à La Réunion qui s'organise autour de deux temps forts : les Francophonies d'une part et les Rencontres du e-Tourisme #ETRun d'autre part. À destination des institutions et des professionnels locaux du tourisme, ce nouveau rendez-vous a pour objectif d'accompagner et d'orienter les professionnels de la destination dans l'évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et aux enjeux numériques.

1er temps fort : Les Francophonies du e-Tourisme – du 11 au 13 juin

Les Francophonies du e-Tourisme, une rencontre annuelle d’experts internationaux francophones qui allie conférences et approches stratégiques à destination des acteurs de l’industrie touristique.

Initiées en juin 2012 par deux organismes fondateurs, la Chaire de Tourisme Transat et le blog etourisme.info, la qualité et la pertinence de ces rencontres sont saluées chaque année par l’ensemble des acteurs concernés. Elles sont développées de manière collaborative et se fondent sur le travail volontaire de professionnels émérites. Soucieux de confronter leurs expertises respectives afin de partager des pistes de réflexion variées, l’ensemble des intervenants conviés souhaite favoriser l’équité dans l’accès aux connaissances pour les professionnels du tourisme.

les Francophonies du e-Tourisme sont une valeur ajoutée pour tous les territoires qui participent, puisque les experts du domaine du e-Tourisme partageront leurs connaissances avec le territoire d’accueil ainsi que leur propre réseau. Le développement du tourisme local est également un enjeu majeur pour les territoires ; déjà significatives dans l’économie locale, les marges de progression sont encore possibles.

2e temps fort : Les rencontres du e-Tourisme – 14 et 15 juin

" Les Rencontres du E-tourisme " à La Réunion font écho aux rencontres e-Tourisme qui existent déjà dans la ville de Pau. Les Rencontres Nationales du e-Tourisme sont organisées depuis huit ans à Pau et rassemblent près de 800 personnes, parmi lesquelles des représentants de destinations touristiques ainsi que partenaires numériques et digitaux. Rencontres, échanges, partage et convivialité sont les maîtres mots de cet événement, afin de faire émerger des idées novatrices pour les professionnels de la filière touristique.



Cette année, Ludovic Dublanchet, organisateur des #ET nationales, sera également le maître de cérémonie de l’édition locale. Les rencontres sont organisées sous forme de conférences plénières, ateliers-débats et workshop en présence des acteurs économiques et touristiques locaux. Elles se tiendront sur deux jours, au Moca, les jeudi 14 et vendredi 15 juin. Des experts francophones (Belgique, France, Québec, locaux) interviendront sur les thèmes incontournables du tourisme d’aujourd’hui et de demain.

www.ipreunion.com