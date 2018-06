Le service de chirurgie digestive du CHU site Sud propose un diagnostic rapide des tumeurs du foie pour la population depuis le début du mois de juin. En seulement 15 jours, une tumeur peut désormais être diagnostiquée. Une ligne téléphonique a été mise en place pour une prise en charge rapide.

Un diagnostic précoce issu de la volonté et de la mobilisation d’une équipe de spécialistes

Le diagnostic d’un cancer du foie est un diagnostic difficile qui nécessite de nombreuses consultations de spécialistes, de nombreux examens de biologie et d’imagerie et parfois même une biopsie. Différencier une tumeur bénigne d’un véritable cancer (tumeur maligne) est un parcours long, nécessitant du temps, ce qui est anxiogène pour le patient, complexe pour les équipes médicales et

peut parfois retarder la mise en place de traitement adéquate.

C’est la raison pour laquelle, le CHU de La Réunion propose depuis le début du mois un diagnostic rapide des lésions du foie en moins de 15 jours.

Jusqu’à présent, le délai moyen de diagnostic de cancer du foie est de 30 à 45 jours en métropole et de 1 à 3 mois à La Réunion. Ce délai s’explique par le délai d’attente des rendez-vous de spécialistes, l’attente pour obtenir des rendez-vous d’imagerie ainsi que les allers-retours nécessaires entre les différents spécialistes.

Les chirurgiens hépatiques du CHU ont décidé de réunir les différents spécialistes (Hépatologues, Oncologues, Radiologues, Anesthésistes et Anatomopathologistes), susceptibles d’aider à obtenir un diagnostic. Chaque spécialiste a accepté de raccourcir au maximum son délai de prise en charge pour permettre de poser un diagnostic dans les 15 jours.

Une ligne téléphonique directe est mise en place pour proposer ce parcours " diagnostic rapide ". Après un premier contact téléphonique, placé sous la responsabilité des chirurgiens hépatiques, une consultation spécialisée permet un accès précoce à ce nouveau circuit patient.

Les objectifs : mieux informer, mieux soigner, dans les meilleurs délais

Ce nouveau dispositif permet de rapidement rassurer le patient en cas de tumeur bénigne et d’apporter un traitement adéquat pour les pathologies plus sévères, sans perte de chances.

Le diagnostic rapide diminue les examens et permet de réunir une équipe pluridisciplinaire en concertation autour du dossier patient. Tout au long de son parcours, le patient est informé, les équipes font le nécessaire pour apporter une meilleure qualité de sa prise en charge.