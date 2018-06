Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le personnel du bailleur social SIDR est en grève illimitée depuis ce lundi 11 juin 2018. A l'appel des syndicats, les employés dénoncent leurs conditions de travail. "On nous demande toujours plus. Les contrats à durée déterminée et les départs en retraite ne sont pas remplacés" indique un représentant syndical. Il ajoute : "on n'arrive plus à satisfaire notre clientèle. On ne peut plus faire d'accompagnement social". Selon lui, les dernières négociations annuelles obligatoires n'ont pas abouti : "on avait demandé une augmentation de 0,7% qui a été refusée alors que le directeur, lui, a obtenu 57% de sa prime".

