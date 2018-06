S'adressant aux demandeurs d'emploi résidant sur le territoire du Nord de La Réunion, la première session de formation "Artisan Numérique - Entrepreneur Maker s'est ouverte ce lundi 11 juin 2018 sur le Parc Technor. "Réalisée à l'initiative de la Cinor, cette formation autour des objets connectés, intitulée "Artisan numérique - Entrepreneur maker", constitue le fruit de la convention élaborée par la Cinor et Pole Emploi Réunion auprès de l'organisme de formation Simplon Réunion, avec le Run Fab Lab et la Technopole en accompagnement de ressources" indique la Cinor dans un communiqué que nous publions ci-dessous

Au bout d'un mois de détection et de sélection, 16 apprenant.e.s -13 hommes et 3 femmes- ont été été retenus. Pour sortir des mailles de la sélection, ces derniers devaient présenter un projet de création d’objets connectés répondant à au moins un enjeu clef pour le développement du territoire de la Cinor.

Lors de la rencontre du jour, il s'agissait pour les uns (stagiaires) et les autres(partenaire) de faire connaissance et de présenter -déjà!- leurs réalisations concrétisées en mai dernier à l'occasion de la semaine du développement durable.

“Cette formation a pour objectifs de contribuer à remettre des personnes dérochées du monde de l'emploi dans le circuit dans le cadre d'une démarche du “faire” grâce à une formation intensive, innovante et gratuite (pour les apprenant.e.s) et de produire un objet connecté innovant ”, explique Gérald Maillot, Président de la Cinor, venu rencontrer et encourager les stagiaires avant la “rentrée” des classes.

"Il ne s'agit pas d'une simple approche de vulgarisation et de découverte, mais d'une véritable démarche de formation ouvrant la possibilité aux stagiaires de devenir acteurs de ce monde numérique et, pouquoi pas, de créer leur entreprise”, explique pour sa part Farid Humblot, directeur de Simplon Réunion.

Partenaire et co-financeur avec la Cinor de cette formation, Moryl Errapa, manager à Pôle Emploi le Moulin, relève la difficulté de sélectionner des demandeurs d’emploi avec des cursus de formation différents.

“Nos conseillers se sont mobilisés pour accompagner ces demandeurs d’emploi dans le cadre de leurs transitions professionnelles”.

“Un défi majeur compte-tenu de l’accélération des mutations économiques et des déséquilibres entre les compétences disponibles et les compétences recherchées sur le marché.

D'où l'importance d’accompagner les demandeurs d’emploi vers les métiers de demain.”

- Création à partir de thématiques proposées par la Cinor -

Dans le cadre de cette formation, les apprenant.e.s seront amenées à travailler sur des thématiques proposées par les services de la Cinor.

A titre d'exemple, un des thèmes mis en avant par la collectivité est le suivant: comment optimiser la collecte des déchets en termes de coûts et d’énergie. Une des solutions préconisées par la Cinor : mettre en place des capteurs permettant d’évaluer le niveau de remplissage avec transmission des données vers un système d’information dédié chargé de les analyser, etc.

Les partenaires insistent sur le fait qu'il s'agit bien, pour ces apprenants et apprenantes, d’acquérir au cours de cette formation de deux mois, des compétences, de se familiariser avec des outils susceptibles de leur fournir les clés d’une entrée dans un univers extrêmement porteur, celui du numérique. “C'est une formation concrète basée sur l'aptitude à faire et à créer”, précise t-on.