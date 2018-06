Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'hiver a pris ses quartiers à La Réunion mais le temps devrait être relativement beau ce mardi 12 juin 2018, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute qu'il pourrait y avoir in ti grin la pli sur Saint-Denis et la Possession mais que cela ne devrait pas gâcher l'impression globale de beau temps. Et chez vous c'est comment ?

