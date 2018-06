La 15ème édition de la semaine pour la qualité de vie au travail, placée cette année sous le signe de l'innovation, se déroule du 11 au 15 juin 2018. Cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour les entreprises. Organisée par le réseau Anact-Aract depuis 2004 et déclinée sur l'ensemble du territoire, elle vise à sensibiliser tous les acteurs à la qualité de vie au travail. A la Réunion, cette opération est placée sous l'égide de l'ARVISE-ARACT, la DIECCTE, la CGSS et les partenaires de la prévention des risques professionnels. Cette année, les partenaires de la prévention proposent des ateliers de la prévention en lien avec l'Innovation dans différents secteurs d'activités.

L’Agro Tour est une action itinérante qui encourage les entreprises de la filière agroalimentaire à renforcer conjointement compétitivité de l’entreprise et qualité de vie au travail des salariés. Proposé par le réseau Anact-Aract, son ambition est double :

• Valoriser des actions concrètes présentées à l’occasion de rencontres dans des entreprises " hôtes " (les étapes de l’Agro Tour)

• Outiller et transférer des éléments méthodologiques et pratico-pratiques à un maximum d’entreprises.



La nature des activités agroalimentaires induit souvent des conditions de travail difficiles, se traduisant parfois par des pénibilités : gestuelles répétitives, horaires atypiques, travail au froid, saisonnalité... Les maladies professionnelles, principalement ostéo-articulaires, témoignent par exemple d’expositions importantes aux gestuelles répétées sous contrainte de temps. La prévention de ces risques permettra à l’entreprise :

• D’être plus attractive pour les jeunes professionnels, parfois peu encouragés du fait de représentations négatives du métier,

• De renforcer les transmissions de savoirs – surtout les bonnes pratiques professionnelles qui permettent de réduire la pénibilité de certaines tâches tout en obtenant les meilleurs résultats – au sein des collectifs des professionnels lorsqu’ils sont composés d’équipes

multigénérationnelles,

• De maintenir en activité les salariés expérimentés, porteurs de compétences, bien qu’étant

soumis à des restrictions médicales.

Il est donc important de souligner qu’un cadre de travail adapté aux besoins des personnels, leur permet d’obtenir des résultats de qualité tout en les préservant. La prise en compte du facteur humain – le sens au travail, l’activité de " travail réel ", leur participation et la reconnaissance – est centrale dans les projets d’entreprise et garantit leur succès.



