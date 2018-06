Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Deux importantes conventions ont été signées ce matin entre l'entreprise de travail temporaire d'insertion, Service Intérim et :

- d'une part le Pôle Emploi en faveur de personnes connaissant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle,

- d'autre part avec la Mission Intercommunale de l'Ouest, plus particulièrement en faveur de l'emploi des jeunes.

