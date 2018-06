BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 12 juin 2018



- Coupe du Monde de football : Human Wrights Watch appelle au boycott

- Augmentation des loyers : les bailleurs sociaux ne respecteraient pas la loi

- [VIDÉOS] Mobilisés contre la réforme pour la justice - Magistrats, greffiers, fonctionnaires et avocats : même combat

- Cinor - Une formation pour devenir "artisan numérique"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et un peu de pluie

L'ONG Human Wrights Watch lance un appel au boycott de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2018 en Russie. L'association spécialiste des droits de l'homme reproche à l'État russe de protéger le régime militaire syrien, accusé de tueries, d'abus et de non-respect des droits humains.

Depuis le début de l'année la CNL assiste à des "égarements des bailleurs sociaux". "Ils ne savent plus ce qui relève de la légalité" déclare la confédération qui pointe du doigt les augmentations de loyers annoncées par la SIDR ou encore la SEMADER. Des augmentations qui n'ont pas lieu d'être puisque, pour faire face à la diminution du montant des APL, le gouvernement a décidé de geler les loyers des logements sociaux dès le 1er janvier 2018.

[VIDÉOS] Mobilisés contre la réforme pour la justice - Magistrats, greffiers, fonctionnaires et avocats : même combat

Ce lundi 11 juin, les magistrats, greffiers et fonctionnaires de la justice sont montés au créneau. Contre la réforme pour la justice, ils ont boycotté la présentation du projet de loi organisée à la cour d'appel de Saint-Denis. Selon eux, ce projet pour lequel ils n'ont pas été concertés, est déjà ficelé. Et il serait préjudiciable aux justiciables. Il y a deux mois, les avocats s'étaient eux aussi mobilisés pour crier haut et fort les dégâts que pourraient causer cette réforme. Désormais, tous les professionnels de la justice mènent le combat contre le ministère qui semble ne pas prendre en considération leurs nombreuses remarques.

Cinor - Une formation pour devenir "artisan numérique"

S'adressant aux demandeurs d’emploi résidant sur le territoire du Nord de La Réunion, la première session de formation “Artisan Numérique - Entrepreneur Maker s'est ouverte ce lundi 11 juin 2018 sur le Parc Technor. Réalisé à l'initiative de la Cinor, cette formation autour des objets connectés, intitulée “Artisan numérique - Entrepreneur maker”, constitue le fruit de la convention élaborée par la CINOR et Pole Emploi Réunion auprès de l’organisme de formation Simplon Réunion, avec le Run Fab Lab et la Technopole en accompagnement de ressources.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et un peu de pluie

L'hiver a pris ses quartiers à La Réunion mais le temps devrait être relativement beau ce mardi 12 juin 2018, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute qu'il pourrait y avoir in ti grin la pli sur Saint-Denis et la Possession mais que cela ne devrait pas gâcher l'impression globale de beau temps. Et chez vous c'est comment ?