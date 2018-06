Les employés de la SIDR, bailleur social, sont en grève illimitée depuis lundi pour "dénoncer les mauvaises conditions de travail et réclamer le maintien de leur convention collective". De l'autre côté de la scène, les locataires eux, dénoncent depuis "des années", la disparition de la mission sociale du bailleur. Des "réclamations qui n'aboutissent pas, travaux pas faits ou mal faits, augmentation injustifiée des charges locatives, un répondeur téléphonique fantôme", la liste des griefs contre le bailleur est longue. Les locataires, l'assurent "ils ne sont pas écoutés". Pour les syndicats, tous ces dysfonctionnements, n'ont qu'une source : "la direction".

La grève du personnel de la SIDR continue ce mercredi 13 juin 2018. Une rencontre est prévue dans la journée à la mairie de Saint-Denis entre le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette et André Yché, Président du directoire du groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire de la SIDR. En grève depuis lundi, les salariés réclame la démission de leur directeur, Bernard Fontaine, qui selon eux serait responsable de leur "incapacité à bien faire leur travail".

Loin des considérations des grévistes, les locataires de la SIDR dénoncent la disparition de la mission sociale du bailleur. Parmi eux, plusieurs ont intenté une action en justice contre le bailleur aux côtés de la confédération nationale du logement (CNL). Ils soulignent les nombreux dysfonctionnements de la SIDR.

- Sur le terrain "na poin personne" -

Bernard* Damour , locataire de la résidence Emile Zola du Port est en procès contre la SIDR avec le soutien de la Confédération nationale du logement. Il a rejoint une action collective contre le bailleur parce que "li gagn pu".

Il dénonce "zot la ferme médiasion de zour , na pi médiatèr de zour na pi médiatèr de nuit non pli". Du coup, les demandes des locataires ne sont plus remontées auprès des services de la SIDR. Les locataires de plusieurs résidences dénoncent les problèmes rencontrés avec le bailleur qui les "laisse seuls face à leurs difficultés".

- Pour les travaux "Kan i fé travo, le travo lé mal fé"-

L’immeuble a 30 ans, et les travaux de réhabilitation viennent juste d’être faits. Il s’agit de la résidence SIDR de Emile Zola du Port. 224 logements ont bénéficié de travaux mais pour Bernard Damour " lo ban travo lé mal fé, la pintir lé mal fé, par plas lo travo lé pa fé". Ce locataire qui occupe un appartement dans cette résidence depuis 15 ans dénonce "bana la aten 30 an pou fé travo mé lé mal fé". Bernard Damour a une explication à ces malfaçons "bana i pran zentrepriz bon marsé".

Cindy*, locataire d’un logement SIDR à Saint-André, déplore elle aussi la qualité des travaux " kan travo té fini, la ni gardé, lo bann fenèt té pu bon lo bé vitré i fé infiltrasion, kan cyclone la pasé, la chamb mon fi té inondé ".

- Un accueil "i di oui mé ek in oui na poin la guèr" -

"Kan robiné i kas sé à la charge du bailleur social, ou sa war zot, bana i di a ou pran in plombier !", s’exclame Bernard Damour.

Le locataire pointe du doigt, l’incapacité du bailleur à traiter les réclamations et faire correctement son travail "I fo di a zot kosa i fo fé" déclare Bernard Damour.

Nadège, résidente des Lataniers à Saint-Denis, fustige "mi lé pa satisfèt". La locataire essaie désespérément d’avoir un nouveau bip pour avoir accès au parking de la résidence."I fé 15 jour mi essay téléfone a zot" elle s’insurge "kan i téléfone a zot zot i répon pa du tou ".

L’ensemble de ces locataires dénoncent l’absence d’interlocuteur et un numéro de téléphone qui n’aboutit pas.

"Kan mi fé lé 521- 521, i répon jamé, i sonne i sonne i sonne, mé jamé i répon", raconte Nadège. Et quand la plateforme téléphonique répond enfin, " i don à ou un numéro téléfone lo moun i répon mèm pa, so matin ankor pa essay téléfoné".

Cindy, une résidente de Saint-André est, elle aussi, découragée par les appels qui n’aboutissent pas "in moman doné ma fini fatigué téléfoné"

Pour se faire entendre, Nadège s’est rendue sur place dans les locaux de la SIDR, elle l’affirme "zot i di oui, oui, mé ek in oui, na poin la guèr". Son chauffe-eau qui fuit depuis 2016 n’a toujours pas été réparé. Elle explique "la ba bana i resoi a ou mé kan i fo fé na poin personne pou fé".

- " Pou mwin la SIDR lé pa un organism social " -

Bernard Damour a un avis très tranché sur le bailleur "pou moin la SIDR lé pa in organism social".

Cindy explique "navé zinfiltrasion dan la chamb, la Caf la di mon logman lé insalub, la koup mon ède logman", elle poursuit "ban la SIDR la arsèl a moin pou pay loyè là, la CNL la di a moin non pay sét mi pay dabitud, bana la di si mi pay pa i expuls a moin". Cindy a aussi reçu des menaces d’expulsion par courrier.

Les locataires ne demandent qu’une chose, que la SIDR "i okup lo ban moun lé dan la détress avan alé fé la grèv" Nadège en est convaincue "i mank pa personnel zot, sé a zot i vé pa fé lo travail".

Pour la CNL, c’est "l’ensemble de la structure qui ne fonctionne plus, depuis l’accueil jusqu’à la direction".

- Pour les syndicats " si la situation est telle qu’elle est c’est parce que la direction ne nous donne pas les moyens " -

Un syndicaliste qui soutient le mouvement des grévistes de la SIDR l'assure "c'est la direction qui ne nous donne pas les moyens pour bien faire notre travail". Il dit comprendre que "les locataires mettent tout le monde dans le même sac".

Il explique la situation actuelle par un manque de moyens et de personnels "le budget de réclamation baisse et le personnel de terrain a de plus en plus de travail administratif à cause d'un manque de personnel, ils ne peuvent plus aller sur le terrain comme avant". Il poursuit "ce n'est pas qu'on ne veut pas leur répondre, c'est qu'on ne nous en donne pas les moyens". Le syndicaliste détaille "il faut chaque jour faire un tri dans les réclamations pour voir celles qu'on peut traiter et celles qu'on ne peut pas traiter en fonction du budget qui est en baisse constante".

Le syndicaliste raconte "quand je suis arrivé dans cette entreprise, c'était pour travailler au plus près des gens, il fallait être à 80% sur le terrain, aujourd'hui, ce n'est plus possible". Pour les grévistes, "la SIDR est dans une logique de bailleur privé et la dimension sociale est en train de disparaître".

Il dit comprendre le "ras-le-bol" des locataires "ils augmentent les loyers, et envoient des gens sur le terrain pour collecter les loyers alors que les réclamations de travaux des locataires ne sont pas traitées".

Concernant les travaux et les malfaçons, le syndicaliste a aussi une explication "les travaux sont mal faits parce que la SIDR prend toujours le moins cher".

Pour lui, ce mouvement de grève a deux motivations "les conditions de travail et le maintien de leur convention collective". Il souligne "on comprend que les locataires nous engueulent, mais on ne veut plus se faire engueuler à la place de la direction".

S'agissant des appels téléphoniques et de la plateforme, le syndicaliste annonce "la direction veut re-internaliser les appels, cela permettrait de faire 250 mille euros d'économies, mais ils veulent que ce soit les employés qui sont déjà débordés qui prennent les appels, au lieu d'embaucher des personnes".

Il conclut "chaque semaine, on nous rajoute des charges de travail". Il fait le même constat que les locataires "pour moi à la SIDR, le social n'existe plus".

Pour rappel, toutes les agences de la SIDR sont fermées ce mercredi 13 juin 2018 pour une durée indéterminée. Les grévistes réclament le départ du directeur.

