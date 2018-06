Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le mardi 12 juin 2018, à 21h17,heure de La Réunion, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a enregistré un séisme d'une magnitude de 5.3. Cette secousse a été à l'origine de la prise en charge par les services de secours d'un blessé léger. L'activité géologique en cours se poursuit et reste concentrée dans un secteur géographique situé entre 50 et 60 km à l'Est de Mamoudzou.Le préfet appelle l'ensemble de la population à respecter les consignes de sécurité.

