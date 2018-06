Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

Une vingtaine de planteurs, membres de la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), a invité la presse ce mercredi 13 juin 2018 devant l'usine Bois Rouge de Saint-André. Ils ont souhaité faire le point suite à leurs nombreuses manifestations qui ont marqué l'année 2017. S'ils ne remettent pas en cause la convention signée avec l'industriel Tereos à l'issue de leur mobilisation massive, les agriculteurs pointent du doigt une nouvelle problématique. Selon eux, les professionnels qui utilisent une coupeuse automatique, aussi appelée "coupeuse péi", sont perdants. Leur production ne serait pas rémunérée à sa juste valeur. "On tire la sonnette d'alarme" affirme la CGPER.

