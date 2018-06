BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 14 juin 2018



- Mondial-2018 - Ça commence aujourd'hui - Match d'ouverture, vidéo, Bleus, chat... on vous dit tout (ou presque) sur le premier tour

- Coupe du monde 2018 - Paré, pas paré : biznes football i komans

- Ces Réunionnais qui ne s'intéressent pas au Mondial

- Dominique Veilex, coach de l'Excelsior : La Coupe du monde "c'est avant tout une fête du sport"

Mondial-2018 - Ça commence aujourd'hui - Match d'ouverture, vidéo, Bleus, chat... on vous dit tout (ou presque) sur le premier tour

C'est le grand jour. Le coup d'envoi de la compétition sera donné dans quelques heures. A La Réunion et partout dans le monde, les amateurs de football sont de plus en plus fébriles. Mais si le match d'ouverture sera une délivrance pour tous, d'autres moments (et indiscrétions) rythmeront le premier tour.

Coupe du monde 2018 - Paré, pas paré : biznes football i komans

Nous y sommes, la coupe du monde 2018 commence ! Pour le coup, les entreprises proposent des produits " spéciale coupe du monde ". En passant par les vendeurs de télé, les spécialistes de la transmission d'image ou encore les spécialistes du déguisements, tout a été bien pensé par ces professionnels, pour que les Réunionnais puissent profiter comme il se doit de ce rendez-vous mondial... ici à La Réunion

Ces Réunionnais qui ne s'intéressent pas au Mondial

Selon un sondage de la société d'études Yougov, 64 % des Français suivront la coupe du monde de football cette année. Parmi eux 52 % sont des femmes et 76% des hommes. Qu'en est-il à La Réunion ? Imaz Press est allé à la rencontre de Réunionnais qui ne sont pas intéressé par le Mondial. Un phénomène qui touche aussi le "pays du football", en l'occurrence le Brésil où 53 % des habitants ne comptent pas suivre l'actualité du Mondial.

Dominique Veilex, coach de l'Excelsior : La Coupe du monde "c'est avant tout une fête du sport"

Dominique Veilex est l'actuel entraineur de l'AS Excelsior (Saint-Joseph). Il est aussi ancien joueur professionnel, à l'AS Cannes notamment. Il livre son analyse de spécialiste sur la forme de l'équipe de France, la non-sélection de Dimitri Payet et sur le déroulement de cette coupe du monde dont le coup d'envoi sera donné dans quelques heures. Dans un contexte de conflit diplomatique entre la Russie et d'autres pays, d'appel au boycott de la compétition et de fort risque d'attentats, le coach des Tangos espère quye la compétition restera "avant tout une fête du sport". Interview

La pa météo France, i di sé zot i di : Humidité, soleil et rafales

Le temps sera changeant ce jeudi 14 juin 2018. D'après Matante Rosina, prévisionniste privée d'Imaz Press, Le soleil et l'humidité se disputeront la vedette sur quasiment toutes les régions de l'île. Le soleil sera bien présent dans l'Ouest et le Sud. Matante Rosina a aussi prévu d'amarrer sa capeline de peur qu'elle soit emportée par le vent. Dites-nous vite si gramoune Rosina a raison