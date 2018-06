BONJOUR.Voici les titres développés ce vendredi 15 juin 2018 :



- Le gouvernement envisage la refonte du système. La France verse-t-elle trop d'aides sociales ?

Le débat semble éternel : la France verse-t-elle trop de prestations sociales à ses administrés? Après une information révélée par Le Monde Il y a près d'un mois, Bruno Le Maire a déclaré que le gouvernement réfléchissait à un nouveau modèle économique et social. Neuf jours plus tard, Gérald Darmanin a affirmé qu'il y avait trop d'aides sociales. Puis, ce mardi 12 juin, le président Emmanuel Macron a relancé le débat. Selon lui, le versement d'allocations ne serait pas une solution viable pour les personnes vulnérables. Qu'en pensent les Réunionnais?

France Mayotte matin annonce que " dans la nuit de mercredi 13 juin, deux secousses ont réveillés de nombreux dormeurs à 1h02 avec une magnitude 4.0 et une dernière à 3h33 à 4.3. La localisation donnée hier soir faisait état d'un déplacement de l'épicentre vers le sud ". A Mayotte, depuis le 10 mai 2018, la population vit dans l'angoisse depuis qu'un phénomène de séismes en essaim sévit, provoquant jusqu'à des dizaines de secousses telluriques par jour. Pour mieux comprendre le phénomène sismique, le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) a élaboré une foire de questions (voir ci-dessous). Cet essaim de séismes inquiète les habitants, la Préfecture de Mayotte a mis en place un numéro d'appel.

L'équipe de France fera son entrée dans la coupe du Monde 2018 en Russie contre l'Australie, dans 24 heures. Cette première rencontre du groupe C se tiendra à Kazan, une ville située au centre du Pays, elle se déroulera à 14h00 heure locale. Les compositions, les pronostics, les fans zones... Imaz Press vous prépare au mieux pour ce match d'envergure.

Les 9èmes Journées nationales de l'archéologie (JNA) se déroulent le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. À La Réunion "le service régional de l'archéologie de la direction des affaires culturelles et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines se mobilisent afin de faire découvrir au public le plus large, les trésors du patrimoine mais aussi les coulisses de la discipline" indique la préfecture. Cette année, les villes de Saint-Denis, Saint-Paul et Sainte-Rose s'associent à la manifestation.

Pour cette journée de vendredi, ma tante Rosina prévoit un ciel dégagé sur l'île. Même si les nuages veulent s'inviter à la fête, ils ne resteront pas bien longtemps. Sur les hauteurs et sur les côtes le ciel bleu sera pour tout le monde. Par contre, attention à la houle sur la côte Ouest et Sud paraît-il. Mais pas d'inquiétude ma tant Rosina ne prévoit pas de sortie en mer. Alors chez vous quel temps fait-il ?