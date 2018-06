Samedi 16 juin a lieu la " Diagonale des juristes ", un concours d'éloquence qui oppose des étudiants en droit de l'Université de La Réunion des campus du Moufia et du Tampon, à l'occasion de joutes oratoires sur des sujets imposés. Les plaidoiries débuteront à 13h30 dans l'amphithéâtre 500 du campus du Tampon et seront retransmises sur la page Facebook de l'Université de La Réunion.

Les équipes sont composées des 3 meilleurs plaideurs de chaque promotion de licence, retenus suite aux sélections organisées sur chaque campus sur le sujet " Ô droit ! Ô désespoir ? ".

Pour cette édition, les sujets ont été élaborés en lien avec des thèmes qui ont marqué l’actualité locale et national, à savoir :

• Première année de licence : " Les députés sont-ils sous-payés ? ".

Affirmative : le Tampon ; Négative : Saint-Denis.

• Deuxième année de Licence : " Doit-on étudier le féminisme en histoire ? ".

Affirmative: Saint-Denis ; Négative : le Tampon.

• Troisième année de Licence : " Les défenseurs du littoral sont-ils hors-la-loi ? ".

Affirmative : le Tampon ; Négative : Saint-Denis.



Un prestigieux jury aura pour mission de départager les 18 plaideurs. Ce dernier se compose de : Jean-Daniel Dechezelles, avocat au barreau de Paris ; Réchad Patel, avocat au barreau de Saint-Denis ; Betty Vaillant, avocate au barreau de Saint-Pierre et maître de conférence en droit privé ; Jean-Marc Rizzo, doyen de la faculté de droit et d’économie. M. le président du TGI de Saint-Pierre ; M. le président du tribunal administratif de Saint-Denis.

A la clé de ce concours, 3 prix : le prix Marc Fagot du meilleur plaideur, le prix de la meilleure équipe et le prix du meilleur campus.

Une cérémonie de clôture et le gala des juristes avec pour thématique Bollywood sont par ailleurs organisés le même jour, à partir de 20h00 à la Villa du département de Saint-Denis.



Réservations sont possibles à l'adresse mail ladiagonaledesjuristes@gmail.com ou en envoyant un message privé à la page Facebook La diagonale des juristes. (25 euros la place).

