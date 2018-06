Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Ce vendredi 15 juin 2018, les filières agricoles et agroalimentaires de La Réunion (Syndicat du Sucre, Aribev, Arifel, FRCA et ADIR) ont communiqué sur la volonté de l'Europe de diminuer les aides du Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI). Elles ont décidé de s'unir pour interpeller Paris et Bruxelles. Voici leur communiqué :

