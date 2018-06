L'équipe de France fera son entrée dans la coupe du Monde 2018 en Russie contre l'Australie, dans 24 heures. Cette première rencontre du groupe C se tiendra à Kazan, une ville située au centre du Pays, elle se déroulera à 14h00, heure locale. Les compositions, les pronostics, les fans zones... Imaz Press vous prépare au mieux pour ce match d'envergure.

Les "socceroos", le surnom de l'équipe d'Australie, semblent a priori les adversaires les plus abordables pour les joueurs de Didier Deschamps. Ces derniers devront toutefois se méfier de la sélection australienne emmenée par l'attaquant vétéran Tim Cahill, qui disputera à 38 ans sa quatrième coupe du Monde, et la star et capitaine Mile Jedinak, qui évolue à Aston Villa.



Les bleus devront se méfier de Tim Cahill l’attaquant fétiche australien.

L’équipe de France reste donc favorite pour son premier match en compétition. Attention tout de même à ce "match piège". En effet, un mauvais résultat des bleus serait susceptible de briser leur confiance et de les handicaper pour la suite de la compétition.

La composition probable des Bleus

Compte tenu des problèmes physiques de plusieurs joueurs, les ajustements sont encore nécessaires chez les Bleus. Les deux défenseurs latéraux, Pavard à droite et Hernandez à gauche, devraient être titulaires à la place de Sidibé et Mendy, revenant toujours de blessures. En attaque, Dembélé devrait remplacer Giroud dont le front avait été largement ouvert à Lyon lors du match contre les États-Unis, samedi 9 juin (1-1).

Seul changement non médical à première vue, la présence de Tolisso en milieu de terrain aux côtés de Kanté et de Pogba, à la place de Matuidi. La composition de samedi contre l'Australie devrait être presque la même équipe alignée que celle qui a battu l’Italie (3-1) à Nice, le 1er juin, avec simplement Varane à la place de Rami....

Voici la composition probable des bleus qui affronteront l’Australie :







Les pronostics de la rencontre

Au regard des cinq confrontations passées entre la France et l'Australie, le bilan est en faveur des Bleus, avec trois victoires, un résultat nul et une seule défaite, subie lors de la Coupe des confédérations 2001 (0-1). Le dernier match en date entre les deux équipes remonte à octobre 2013. Lors de cette rencontre amicale, les hommes de Didier Deschamps s'étaient imposés 6-0, grâce à un doublé d'Olivier Giroud et des buts de Ribéry, Benzema, Cabaye et Debuchy.

Le pronostic le plus évident pour ce match France - Australie semble bien sûr de miser sur une victoire des Bleus, qui sont largement favoris. La cote proposée pour un tel résultat est toutefois peu attrayante puisqu'elle varie entre 1,20 et 1,30 selon les opérateurs. La cote du match nul, elle, se situe entre 5,80 et 6,50. Enfin, parier sur une victoire de l'Australie pourrait vous rapporter gros puisqu'un succès des Socceroos varie entre 9,50 et 14,50 euros pour un euro parié.

Voici une belle photos des 23 sélectionnés qui participeront au mondial

Quelques adresses pour regarder le match

• " Fan zone " à Saint-Pierre parking situé à côté du magasin Kiabi rue François de Mahy. Pour profiter pleinement de l’événement la rue est rendue piétonne



• Entre-Deux – Diffusion sur grand écran à la salle des fêtes.



• Tommy’s restaurant (Duparc) – Diffusion de tous les matchs de la Coupe du monde en direct sur deux écrans. Pour l’événement un menu a été crée et le restaurant propose des tarifs spéciaux sur les boissons

• Arbradélis à Saint-Denis

• Prémium Café à Duparc

• Le Saint-Hubert à Saint-Denis

• Le factory à Saint-Pierre

• Le bar La Marine à Saint-Gilles

• Le 144 à Saint-Denis

Tous les matchs seront diffusés en direct. Les établissements ouvrent leurs portes aux horaires habituels.

Les bleus affronteront le Pérou le jeudi 21 juin et le Danemark le mardi 26 juin pour la qualification en 8emes de finales.

Consignes de sécurité

Dans un communiqué qui s'adresse aux préfets, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, précise que "l'État n'a pas interdit les retransmissions sur la voie publique". En revanche, "ces retransmissions ne pourraient avoir lieu que dans des espaces sécurisés et délimités". Cette circulaire a pour "objectif de recenser les différentes initiatives prévues par les municipalités sur l'espace public en vue de définir localement avec les maires et les organisateurs les mesures qu'il leur revient de mettre en place et pouvoir organiser le déploiement des forces de l'ordre". "Les dispositif retenu est le même que pendant l'Euro 2016: les rassemblements dans l'espace public devront être encadrés " conclut-il.

Et surtout ... Allez les Bleus !

