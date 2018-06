Ce jeudi 14 juin 2018, la Mission locale Est (MLE) en partenariat avec la Mairie de Saint-Benoît et l'Union Nationale des CLLAJ Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes ont initié la semaine du logement des jeunes. L'objectif de cette action est de permettre aux jeunes d'accéder à un logement adapté à leurs besoins.

C’est suite aux observations des professionnels de la MLE (dont la travailleuse sociale), dans le cadre des entretiens ou des diverses manifestations, que nous avons constaté que cette problématique constitue un véritable frein à l’insertion professionnelle des jeunes et qu’ils sont nombreux à la recherche d’informations sur le logement (accès à un logement ou maintien dans un logement…)

Les jeunes doivent pouvoir accéder à un logement adapté choisi et non subi comme c’est souvent encore le cas. Ces derniers sont les premières victimes du mal-logement et, de par une méconnaissance de leurs droits et devoirs, ils se retrouvent souvent dans des situations difficiles : pas de logement, logement trop cher, logement insalubre…

Les objectifs fixés pour cet évènementiel :

- Informer les jeunes sur le logement d’insertion, sur le dispositif " Jeunes et Logés ", et sur le logement social ou privé.

- Informer les jeunes sur leurs droits et devoirs en tant que locataire

- Rendre plus accessible les structures et dispositifs en lien avec le logement

Plusieurs partenaires référents en matière de logement étaient présents lors de cette matinée :

Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome)

Le FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs)

La SEMAC (Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction)

La SHLMR (Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion) Action Logement

L’ADIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement)

La CNL (Confédération Nationale du Logement)

Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)

Et la Mission Locale Est qui a présenté les dispositifs : Jeunes et Logés et l’ALT Jeunes

106 visiteurs sont venus rencontrer, échanger et s’informer auprès des différents partenaires référents du logement.

Ce sont des jeunes en rupture de logement, ceux qui voulaient s'informer sur l'ccès au logement par l’intermédiation locative, ceux qui souhaitaient s'informer sur les logements sociaux ou privés, sur le logement d'insertion, sur le logement étudiant, sur leurs droits et devoirs en tant que locataires, etc. Des parents à la recherche d’informations pour leurs enfants qu’ils hébergent et qui souhaitent

que ces derniers quittent le nid familial et prennent leur indépendance se sont aussi présentés.



Quelques données chiffrées

En 2017, la Mission Locale Est compte 10 988 jeunes en contact. Parmi eux, 6039 jeunes ont eu au moins un entretien, un atelier ou une information collective. En 2017, 24 jeunes ont accédé à un logement grâce à l’intermédiation locative de la Mission Locale Est

et 7 jeunes ont accédé directement au logement, après une phase d’accompagnement sans intermédiation locative. L’accompagnement vers et dans le logement de la Mission Locale Est est cofinancé par l’Etat et le Fonds Social Européen.



www.ipreunion.com