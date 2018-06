Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion sera présente aux côtés d'autres partenaires à la journée de la mer organisée par le Cluster Maritime, le Grand Port Maritime de La Réunion et la Marine Nationale, le samedi 16 juin 2018 de 9h00 à 17h00.L'occasion pour les Portois, les marins pêcheurs, les visiteurs et usagers de rencontrer les agents d'accueil avec Mobi'Caf, le dispositif mobile et itinérant de la Caf.

