Ce vendredi 15 juin 2018, les acteurs de la Réserve Marine de La Réunion se sont exprimés pour la première fois devant les médias. Ils ont organisé une conférence de presse dans le cadre de l'année internationale des récifs coralliens, pour présenter leur rôle et leur programme d'actions. Ce fut aussi l'occasion de faire un point sur l'état de santé du récif corallien. Si les lagons ont été très impactés par les derniers évènements climatiques, derrière la barrière de corail, "ça a été un peu plus protégé". Les changements climatiques

"2018 est l’année internationale des récifs coralliens. L’évènement initié par les Nations-Unies est parti d’un constat alarmant : 20% des récifs coralliens ont déjà disparu et 30% sont menacés, à l’échelle de la planète. Or, le déclin des récifs entraine non seulement celui des espèces animales et végétales marines, mais menace également les activités humaines et économiques qui en dépendent dans l’eau comme sur le littoral" indique la Réserve naturelle marine de La Réunion (RNMR).

A l'occasion de cette année particulière, Karine Pothin, directrice de la RNMAR a présenté les évènements prévus (les détails ci-dessous). Un "évènement phare" est aussi prévu dans quelques mois. Le but "améliorer la communication autour des récifs coralliens". Regardez :

"Que l'équilibre marin redevienne ce qu'il était"

"Long de 40 kilomètres de côtes - du Cap La Houssaye à Saint-Paul, à la Roche aux oiseaux à l’Etang-Salé – le périmètre de la RNMR est ouvert à diverses activités dans plus de 90 % de son espace, dont 55% accessibles à la pêche. Seul 6% est sanctuarisé. La Réserve Marine est un organe de protection du milieu marin. Son rôle principal est donc de protéger et préserver le récif corallien, afin que l’équilibre marin redevienne ce qu’il était" explique la RNMR dans un communique.

Elle ajoute : "L’homme faisant partie intégrante de ces environnements, la réserve exerce à la fois un rôle de réglementation des usages, afin d’en tirer des bénéfices socio-économiques, que les usagers puissent profiter des richesses de la Réserve et ainsi offrir un avenir aux activités de pêche (la ressource en poisson dans certains endroits avait fortement diminué avant sa mise en place) et de bord de mer, tout en préservant ces écosystèmes fragiles."

Lola Macé, docteur en biologie marine, l'affirme : sa mission est d'"établir l'état de santé du récif corallien". Selon elle, "les derniers évènements climatiques ont été catastrophiques pour les lagons". "On a perdu une grande partie des coraux vivants dans nos lagons" ajoute la spécialiste :



Empêcher les braconniers

Observer le milieu, le protéger, coopérer avec les pouvoirs publics, le tissu économique, les usagers ; jouer son rôle d’alerte auprès des autorités et de police pour verbaliser lorsque nécessaire, sans oublier la sensibilisation de la population, celle des générations futures en particulier, telles sont les grandes missions de la quinzaine d’agents de la RNMR.

Jérome Clotagatilde en fait partie. Considéré comme le "policier" de la Réserve marine. Il fait partie des cinq agents commissionnaires assermentés ayant pour mission de surveiller la Réserve. "On n'est pas là que pour verbaliser les gens" affirme celui qui constate qu'il n'y a pas de baisse du braconnage. Regardez :

Sensibiliser : "c'est super important"

A La RNMR, une équipe spécifique s'occupe de la sensibilisation des plus jeunes. Et selon, Bruce Cauvin, elle porterait ses fruits. Il l'explique ici :

"En effet, en 2017, plus de 8 200 personnes ont été sensibilisées lors des différentes animations proposées (sentier sous-marin, animations nature, stands) et près de 5 000 scolaires. Autre axe, le GIP a distribué plus de 800 cartes autorisant la pêche professionnelle dans le lagon en 2017. Régulièrement, des réunions d’échanges avec les pêcheurs sont organisées" affirme la Réserve marine.

Elle ajoute : "l’action de sensibilisation doit se poursuivre. Pour faire écho au message délivré par les Nations Unis, qui a déclaré 2018 " Année internationale des récifs coralliens " (IYOR), la Réserve Naturelle Marine de La Réunion met en œuvre un plan d’actions visant à mobiliser la population autour de ces questions. Une manière pour la structure d’appuyer encore sa contribution."

"On n'a pas assez communiqué par le passé"

Interrogée par Imaz Press sur les critiques dont a fait l'objet la Réserve, Karine Pothin, directrice, répond :



"Si beaucoup reste à faire, que l’écosystème local est toujours déséquilibré, Karine Pothin estime que le travail engagé depuis plus de 10 ans n’a pas été vain. " Nous voyons les choses évoluer dans le bon sens, les usagers respectent davantage le milieu, les pêcheurs commencent à observer le retour de la ressource. Avec la mobilisation de tous, nous sommes optimistes sur un récif corallien en meilleure santé demain "." affirme la RNMR.



Programme d’actions de l'année internationale des récifs coralliens :



- 22 mars : tenue d’un stand à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau.

- 10 et 11 mai : tenue d’un stand sur la plage de l’Hermitage pour la fête de la nature sur le thème " le monde de l'invisible " (avec la mise en place d’un " bassin tactile ").

- 22 mai : tenue d’un stand à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité.

- 8 juin : Journée mondiale des océans – intervention dans une école labellisée Aire Marine Educative à St Leu sur la thématique des bassins versants.

- 8 au 16 juin : festival d’images sous-marine avec Science Réunion. Chasse aux trésors + stand RNMR au Village d'activités nautiques et d'animation au Port.

- Octobre : participation à l’évènement " weekend nature ".

- Octobre : participation à la Fête de la science.

- D’ici la fin d’année : organisation d’un concours de dessins (grand public) et de vidéos courtes sur le thème de l’année internationale des récifs coralliens.

- Évènement de clôture de cette année de célébration : organisation d'un événement phare autour des récifs coralliens, pendant les mois de ponte des coraux avec plongées, visite du lagon de nuit et retransmission en direct/interactive depuis la plage (grand public).

- Jusqu’à la fin de l’année : organisation régulière de sentiers sous-marins (2 000 personnes sensibilisées chaque année). Des rencontres et sorties Aires Marines Éducatives sont également prévues tout au long de l’année avec les écoles pour éduquer les plus jeunes à la protection de la biodiversité marine.

- Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, la RNMR travaille à la création de différents supports et outils de communication pour présenter par usage (baignade, pêcheur, loisirs nautique…), la réglementation dans les différentes zones de son périmètre : cartes, plaquettes, totems, posters, mise à jour du site internet. Le livret " monde merveilleux " sera également réédité, en version papier, mais également dans une version numérique.

- D’autres surprises à venir !



A propos de...

La Réserve Naturelle Marine de La Réunion a été créée par décret interministériel le 21 février 2007, en remplacement du Parc Marin. Sous la tutelle du Préfet de La Réunion, l’outil est géré par un Groupement d’Intérêt Public (GIP), à l’inverse des autres instances (conseil scientifique, comité consultatif) qui sont consultatives. La RNMR mène avec ses partenaires et usagers une politique équilibrée entre préservation environnementale et développement durable des activités humaines.

mb/rb/www.ipreunion.com