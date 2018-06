À l'approche des vacances de l'hiver austral, un collectif aux acteurs aussi variés qu'enthousiastes se rassemble autour d'une campagne d'information et de sensibilisation sur les risques solaires. C'est une mobilisation à grande échelle pour une campagne fédératrice. À La Réunion, les cancers de la peau se situent respectivement au 9ème et 8ème rang des cancers les plus diagnostiqués chez l'homme et la femme, indique le communiqué de presse transmis ce vendredi 15 juin 2018 :

"Le rayonnement UltraViolet est totalement invisible pour l’œil humain et ne procure aucune sensation de chaleur. Nous sommes exposés sans nous en rendre compte. À La Réunion, l’index UV est très élevé, voire parfois extrême, deux fois plus élevé qu’en métropole l’été. Pendant l’hiver austral, la sensation de chaleur est moins importante ; le vent plus présent contribue à diminuer la sensation de chaleur et la couverture nuageuse peut nous laisser croire que le risque est moindre. Pourtant, il ne s’agit là que d’idées reçues : 80 % des UV passent à travers un ciel brumeux.

L’intensité des UV peut également être augmentée par l’altitude ou la réverbération. À La Réunion, toutes les conditions sont donc réunies pour en un faire un territoire présentant un facteur de risque solaire très élevé. L’exposition aux UV provoque des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau, des cancers cutanés et des lésions oculaires. 80.000 cancers de la peau sont

signalés chaque année dans l'Hexagone (données INCA, INPES et le ministère de la Santé 2012). Près de 9.780 nouveaux cas de mélanomes, le plus dangereux des cancers de la peau, ont été diagnostiqués en 2011. L'incidence de cette forme de cancer de la peau a ainsi plus que triplé entre 1980 et 2005. Le mélanome cutané a été à l'origine de plus de 1.600 décès en 2011. À La Réunion, les cancers de la peau se situent respectivement au 9ème et 8ème rang des cancers les plus diagnostiqués chez l’homme et la femme (chiffres ARS Océan indien). Pour l’année 2015, on a diagnostiqué dans la population réunionnaise 107 cas de mélanomes cutanés (71 invasifs et 36 in situ)**.

- Les conseils pour une protection efficace -

Évitez toute exposition au soleil entre 10 h et 14 h. C’est à ce moment de la journée que le rayonnement UltraViolet est le plus fort. À l’extérieur, il est recommandé de rechercher des espaces ombragés. Quant aux bébés, ils ne doivent jamais être exposés directement au soleil. Portez des lunettes de soleil, un tee-shirt et un chapeau à bords larges. Ce sont les moyens de protection les plus simples et les plus pratiques. Les enfants doivent être tout particulièrement protégés par des vêtements légers même lorsqu’ils se trouvent à l’ombre d’un parasol.



Sur les parties découvertes appliquez de la crème solaire en couche suffisante toutes les demies heures ou après chaque baignade. Il faut plutôt privilégier les crèmes dont les indices de protection solaire sont élevés (indice 30 minimum) et qui protègent la peau des UVA et des UVB.

- Une campagne de prévention avec plusieurs partenaires -

À La Réunion de nombreux organismes de santé publique, associations et entreprises militent pour une meilleure prévention face aux risques solaires. Tous ensemble, ils se sont fédérés en collectif regroupant des partenaires aux horizons parfois bien différents. Ainsi, autour d’acteurs majeurs de la prévention et de la santé comme l’ARS, la CGSS, l’USEP, le Fonds de dotation MUTA Réunion, l’Association REVOIR, la Société Réunionnaise de Dermatologie*, l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue (ASNAV), les Opticiens de La Réunion, le Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF) ou encore le Groupe Clinifutur, habitués à travailler autour de ces thématiques, on peut retrouver la CPME, Météo France ou encore la Ville du Port.

C’est justement cette pluralité des acteurs impliqués autour de la campagne qui devrait en assurer la réussite. L’idée est simple, cette campagne appartient à tout le monde, aussi chaque partenaire peut se l’approprier et la faire sienne. Cette opération est une première sur notre territoire."