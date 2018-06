Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Permettre aux détenus "d'ouvrir leur esprit et d'avoir confiance en eux" : tel est l'objectif d'une convention signée ce vendredi 15 juin 2018 par la Direction des affaires culturelles Océan Indien (DAC-OI), le centre pénitentiaire du Port, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse à La Réunion, et le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Cet accord permettant aux personnes placées sous main de justice d'avoir un accès à la culture, implique des artistes réunionnais. Une trentaine exactement qui ont pour mission de se rendre dans les prisons de l'île (le Port, Domenjod et Saint-Pierre) afin de proposer aux détenus, mineurs des ateliers créatifs.

