Voici l'agenda des rencontre sportives de ce week-end des 16 et 17 juin 2018

Football: 11ème journée de Régionale 1

La 11ème journée de la régionale 1 aura lieu ce dimanche à partir de 15h30.

Jeanne d'Arc – Tamponnaise

St Pierroise – Capricorne

St Louisienne – Marsouins

Petite Ile – Ste Marie

OCSA Léopards – St Louis

St Denis – Excelsior

Ste Suzanne – St Pauloise

Cyclisme: Coupe régionale et Trophée des jeunes pistards

La coupe régionale et trophée des jeunes pistards aura lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri à Saint Denis à partir de 14h00. Au programme, des épreuves scratch, tempo race, élimination, 6 lap dash et longest lap pour toutes les catégories à partir des pré licences.

Cyclisme: Circuit des Grimpeurs – Trophée Janick Germain

Le VCSD organise ce dimanche le trophée Janick Germain sur un circuit de 13,7km dans les quartiers de La Montagne, Le Ruisseau Blanc, St-Bernard de la commune de Saint Denis. Le premier départ sera donné à 12h50 pour les pass et cadets pour 4 tours, puis le second départ se fera à 14h35 pour les "élites" pour 6 tours soit 82,2km.

Boxe thai: Xtrem Fight Dionysien

Le Xtreme Fight Dionysien est une première dans son genre. Cet événement est coorganisé par 3 club de Saint Denis (Team Bcblr, United Boxing Club De La Source "UBCDLS Team" et la Team Robert MUAY THAI), ce samedi à partir de 20h00 au petit stade de l'est de Saint Denis.

Cette manifestation d’envergure internationale proposera au public réunionnais des combats de très haut niveau avec des boxeurs de renom. Ce sera l’occasion pour les connaisseurs ainsi que pour un public plus large de découvrir ou redécouvrir la richesse tactique, technique et spirituelle de cette discipline et cela dans les meilleures conditions.

Parmi les combattants à l'affiche:

Samuel ANDOCHE : champion du monde, champion de France et plusieurs fois champion de la Réunion, fer de lance du club UBCDLS

Giovanni BOYER : 2 fois champion du monde notamment en 2018, champion de France ; le Nak Muay affuter du TEAM ROBERT

Ulrich EMMANUEL : champion de France poids lourd et plusieurs fois champion de la Réunion) qui nous vient tout droit du BCBLR

Florent KAOUACHI : 3 fois champion du monde en poids lourd, originaire du club BAOBAB

2 Ceintures Mondiales

Giovanni Boyer [BDN] VS Kengjak Naruphai [Thai]

Samuel Andoche [UBCDLS] VS Dapmoon Sia Sot Bangsaen [Thai]

1 Ceinture Intercontinentale :Vianney Séperoumal [BCBLR] VS Ranrachai Pran [Thai]

2 Ceintures PRESTIGE " Xtreme Fight Dionysien "

Ulrich Zémia [UBCDLS] VS Pok Bill Pumphanmuang [Thai]

Vincent Naxos [BDN] VS Prainoii Popohin [Thai]

Super Fight

Josué Absalon [BCBLR] VS Chaimagkol Sitdoudou [Thai]

Jéremy Payet [CTC] VS Kamrailpech Pumphanmuang [Thai]

Réunion VS Espagne

Kévin Latchimy [Sainte-Marie] VS Mostazo Jimenez [Esp]

Ulrich Emmanuel [BCBLR VS Mourad Zakari [Esp]

Florent Kaouachi [Baobab] vs Ahmed Karoucha [Esp]

100% 974 : Mohamed Madi [UBCDLS] VS Gabriel Hoarau [BDN]

Trail: Bassin boeuf

Le CASS organise le trail de Bassin Boeuf ce dimanche à Sainte Suzanne. Le départ sera donné à 7h00 du Bocage pour 29km via le sentier du littoral, les routes, chemins de cannes et sentiers des hauts de Sainte Suzanne. L'arrivée sera également jugée au Bocage. Parmi les concurrents, on notera la présence de Frédéric Duchemann de retour à la compétition, ou encore Stéphane Odules sérieux prétendant à la victoire.

Trail: Trail de Bellevue

L'AVAD organise son trail de Bellevue ce dimanche dans les hauts de Saint Denis. Le départ et l'arrivée se feront au plateau noir de Bellevue. Au programme, départ à 7h30 pour 17km en direction de la Roche Ecrite avant de redescendre en direction de Domenjod. 500 coureurs sont attendus pour cette épreuve, avec parmi les locaux Jean Marie Cadet et Yannick Imbrosciano qui pourraient bien se disputer la victoire.

Athlétisme: Championnat de la Réunion élite

Le stade Marc Nasseau de Saint Denis accueillera ce week end le championnat régional élite pour les catégories cadets, juniors, séniors et maters. A noter que les titres ne seront attribués que sur les épreuves séniors. L'épreuve se disputera sur deux jours:

- samedi à partir de 15h00: 110 haies, 100 haies, 100m, 400m, 400 haies, 1500m, 3000 steeple, 4x100m, longueur, hauteur, perche, javelot, disque et poids.

-dimanche à partir de 10h00: 200m, 400m, 800m, triple saut, marteau.

Escalade: Coupe d'Europe de difficulté

Kintana ILTIS , membre du club Austral Roc et du Pole Espoir Outre-Mer représentera la France et la Réunion lors des deux prochaines étapes de la Coupe d’Europe jeune de difficulté : ce week end à Bruneck en Italie et le week end du 30 juin au 01 juillet 2018 à Uster en Suisse. Comme à chaque fois, les qualifications auront lieu le samedi et les finales le dimanche.

Haltérophilie: Finale régionale par équipes

Le comité régional fêtera son 60ème anniversaire ce week end! A cette occasion, auront lieu les finales régionales par équipes au gymnase des Deux Canons de Saint Denis, samedi en fin de journée et dimanche à partir de 8h30.

