C'est à Plaisance, à l'île Maurice, ce vendredi 15 juin 2018, que les Présidents et Directeurs Généraux des quatre compagnies aériennes de référence de l'Océan Indien se sont réunis au sein de l'Alliance Vanille. Marie Joseph Male, PDG d'Air Austral, Somaskaran Thiagarajan Appavou, CEO d'Air Mauritius, Besoa Razafimaharo, Directeur Général d'Air Madagascar et Remco Althuis, CEO d'Air Seychelles, se sont ainsi réunis pour la première fois depuis la prise de fonctions de la plupart de ces dirigeants.

Au cours de cette rencontre, ils ont confirmé avec enthousiasme leur volonté de travailler ensemble, dans le cadre de l’Alliance, à l’amélioration de la connectivité des îles de l’Océan Indien.



Le programme de travail de l’Alliance, fixé dès sa création en mai 2015, a été confirmé.



Pour rappel, 4 thématiques de réflexions avaient été définies par l’ensemble des compagnies membres :

- Recherche de formules tarifaires attractives pour les passagers

- Connectivité des programmes

- Optimisation des partenariats pour multiplier les destinations offertes aux passagers

- Mise en commun de moyens : flotte et équipements aéroportuaires





De ces thématiques, un véritable travail de collaboration a été mené par les 4 compagnies aériennes, autour d’un même objectif : créer de véritables synergies pour des améliorations notables pour le client. Des actions concrètes ont ainsi été lancées :



- Le déploiement d’un nouveau Pass de voyages dans la zone océan indien plus attractif

- L’amélioration notable de la connectivité inter-îles de part les efforts conjointement consentis

- La mise en place de facilités d’affrètements



En outre, les dirigeants ont souhaité travailler ensemble à un programme d’action commun de promotion de l’environnement et du développement durable, en faveur des quatre îles.



A l’issue de la réunion, Marie Joseph Male, PDG d’Air Austral, a été reconduit à la Présidence de l’Alliance Vanille.



L’Alliance Vanille : une force commune dans l’Océan Indien



" L’Alliance Vanille " créée officiellement le 21 septembre 2015 regroupe les compagnies Air Austral, Air Madagascar, Air Mauritius et Air Seychelles. Elle vise l’amélioration significative et concrète de la desserte aérienne entre les pays de l’Indianocéanie et le déploiement de synergies fortes entre les différentes compagnies signataires.

www.ipreunion.com