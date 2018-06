Le concours de création d'entreprises innovantes a été lancé en 2013 par la Technopole de La Réunion pour stimuler la création d'entreprises sur le territoire. Depuis le lancement, 26 lauréats ont été récompensés, dont 14 qui ont intégré l'incubateur régional. Suite au comité de sélection du jury, qui s'est déroulé le 12 juin, a eu lieu la remise des prix. Une soirée qui s'est, elle, déroulée le 14 juin à la Nordev. 13 finalistes ont défendu leurs projets Une première fois pendant 10 minutes face au jury, et une seconde fois lors de la cérémonie pendant 90 secondes. Sur les 13 finalistes, 7 lauréats ont été primés et se sont vus remettre des prix par les partenaires du concours.

Voici le palmarès :

En plus des 3 premiers prix et du prix "espoir", 3 prix spéciaux ont été décernés. Ces derniers soutenus par EDF, Orange, la CINOR, la Mutualité de La Réunion, la Transdev Outre-mer et Tetranergy.

Prix espoir : Projet Run'Nature, porté par Lise Arekion

Prix spécial Numérique : Projet ISS, porté par Chakif Mohamed

Prix spécial Cleantech et énergie : Projet Share Cycle, porté par Sabrina Ramasamy Coddeville

Prix spécial Economie de l'océan : Projet Seajet, porté par Steven Le Bars et Alexis Graziello

3ème prix : Projet CIT, porté par Jean-Philippe Lapierre

2ème prix : Projet Kowidi, porté par Jérémy Dorilas

1er prix : Projet Adopte un artiste, porté par Rudy Bonte

