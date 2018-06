Ce samedi 16 juin 2018, de 8h à 16h, les pompiers ouvrent les portes de leurs casernes du Port, de Saint-Joseph, Saint-Pierre et Cilaos. L'occasion, pour les curieux, de partager un moment avec les soldats du feu.

Echanges avec les sapeurs-pompiers sur leur engagement, formation aux gestes qui sauvent, présentation des véhicules opérationnels et tests du matériel, et démonstrations : voici ce que vous propose le Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, ce samedi 16 juin 2018.