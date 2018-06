Selon plusieurs témoignages une boule de feu a traversé le ciel de La Réunion vers 00h30 dans la nuit du vendredi 15 juin au samedi 16 juin 2018. "L'observation aurait duré quelques secondes et aurait notamment été marquée par un gros flash lumineux, sans bruit associé" note Actus Météo 974 avant d'ajouter "de prime abord, cette observation fait penser à un "bolide" : une petite météorite (quelques kilos) qui se serait désintégrée en entrant dans l'atmosphère". La boule de feu de couleur orangée ou verte est tombée vers l'est (Photo archive d'un phénomène similaire observé en septembre 2017 vers Saint-Leu - Image Georges)

Commentant le post de Actus Météo 974 sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes rapportent avoir vu le phénomène dans différentes régions de l'île.

"La dernière observation de ce type, à La Réunion, date du 14 septembre 2017 où la déflagration du bolide avait été même ressentie par plusieurs personnes et captées sur les sismographes du Piton de La Fournaise" souligne Actus Météo 974. Georges, un internaute, nous avait envoyé des images de ce phénomène qu'il avait observé au-dessus de Saint-Leu.

wikipedia.org explique qu'un "bolide est un corps naturel solide extra-terrestre (météoroïde) de plus ou moins grande taille pénétrant dans l'atmosphère terrestre en produisant un phénomène lumineux particulièrement intense (...) Contrairement aux corps plus petits baptisés étoiles filantes produisant ce phénomène lumineux à une altitude comprise entre 70 et 120 km, le bolide reste visible jusqu'à une altitude de 20 à 30 kilomètres".

www.ipreunion.com