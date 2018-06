Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 15 Juin à 11H13

Samedi 16 juin, au Bisik et à partir de 20h, concert autour de ballades comoriennes. Sur scène : M'Toro Chamou, originaire de Mayotte, est un compositeur et chanteur iconique de l'archipel des Comores. Et en première partie, Eliasse, qui se lance dans un projet solo, et qui interprètera du Za N'goma, une musique World Alternative.

