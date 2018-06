"A Paris, Berlin ou Pékin... Savez-vous reconnaître immédiatement une pub péi ?" . Vendredi 8 juin, les cinq publicités de l'année les plus représentatives de l'identité réunionnaise ont été récompensées lors d'une soirée de gala qui a réuni près de 300 personnes sur le site de l'Université du Moufia.

-"La Réunion, sa lé kalou !"-

Messages en créole, lieux, personnages ou situations typiques de La Réunion… C’est l’utilisation créative de ces marqueurs identitaires qui a permis aux marques Royal Bourbon, IRT, Énergies Réunion, Sogecore et Canal +, de se retrouver sur le podium ce soir-là.



Autres grandes gagnantes de l’élection : les agences de communication, qui ont su mettre en avant dans leurs créations, ce petit grain de créolité, qui fait que, où que l’on soit dans le monde, on sait reconnaître dans une publicité que : " La Réunion lé la ! ".



- Le Prix Kalou, un vent nouveau dans la pub péi -



Créé en 2015 par les étudiants de la licence professionnelle "métiers de la communication" en alternance du SUFP, et grâce à la collaboration de nombreux partenaires, le Prix Kalou s’adresse au grand public et s'incrit pleinement dans le paysage publicitaire réunionnais.

En 2018, ce sont une centaine de publicités et onze agences qui se sont présentées au concours. Les cinq vainqueurs ont été désignés par les votes du grand public, des professionnels et d’un jury, sur Facebook et lors de la soirée de gala.

- Le palmarès du Prix Kalou 2018 -



- Meilleur print marques locales : Royal Bourbon " Ou fé pas le pois ", agence Image Corp

- Meilleur print marques nationales et internationales : Canal + " Dan’ fénoir na l’espoir ", agence Havas

- Meilleur print secteur public et associatif : SPL Énergies Réunion, agence Facto Saatchi&Saatchi

- Meilleur spot vidéo : l’IRT " La Réunion, l’île intense ", agence Nawar Productions

- Prix " Coup de coeur des étudiants " : Groupe Sogecore message

