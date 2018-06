L'association France AVC organise la 4ème édition des "foulées de Boucan" ce samedi 16 juin 2018. Ces foulées, dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association, ont pour but de sensibiliser les Réunionnais aux risques liés aux AVC. Près de 600 participants sont attendus, petits et grands.

Chaque année, plus de 2 000 Réunionnais sont touchés par un AVC, et jusqu’au milieu des années 2000, seuls 3% des victimes étaient pris en charge sur l'île en soins de suite et de rééducation.



Les AVC frappent toutes les 4 minutes en France, et si la Clinique des Tamarins Ouest prend en charge 50% de la rééducation post-AVC à La Réunion, l'île demeure en retard en termes d'accueil par rapport au territoire national. Face à l’importante proportion de patients domiciliés dans le Sud, une seconde clinique, Les Tamarins Sud, va voir le jour à l’horizon 2020.



Les Foulées de Boucan constituent une course solidaire, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à France AVC Réunion qui fournit un travail essentiel de prévention et de sensibilisation autour des accidents cardiaux vasculaires auprès des Réunionnais. L’association attire l’attention sur les conséquences potentiellement très graves des AVC constituant la première cause de handicap physiquechez l’adulte, la 2èmecause de déclin intellectuel et la 3èmecause de décès en France. L’association souligne également l’âge des victimes qui sont loin d’être uniquement des personnes âgées : 10 à 12 000 personnes de moins de 45 ans étant touchées chaque année par un AVC en France.

L’association organise donc, avec l’appui logistique de l’association BDN Saint-Paul Sports, et ses nombreux partenaires, ces Foulées de Boucan pour tous les âges et tous les niveaux !



Les plus jeunes (nés entre 2011 à 2007), pourront s’élancer dès 16h30 pour un parcours d’1km. Les benjamins et les minimes, nés de 2003 à 2006, partiront quant à eux à 16h45 pour un parcours de 2 km ! La " randonnée sportive ", pour toutes celles et ceux nés avant 2003, les cadets et les vétérans, partira à 17h15 pour une distance de 5 km. Enfin, la course élite, épreuve pouvant être disputée en individuel ou en relais, destinée également aux cadets et aux vétérans, partira à 17h30, pour 10 km !



L’enjeu premier de ces Foulées de Boucan n’est cependant pas compétitif, mais bien humain. Bien que l’être humain soit compétitif, nous serons en effet rassemblés ce samedi 16 juin en solidarité avec le travail vital de France AVC Réunion et de ses partenaires. La plupart d'entre eux, dont la Clinique Les Tamarins, animeront un village santé. Il sera installé dès 13 heures sur la plage de Boucan et sera le théâtre de diverses animations : une zumba en guise d’échauffement, ainsi que des bilans de forme et des dépistages des facteurs de risques vasculaires avec des professionnels de santé.



Près de 600 compétiteurs sont attendus pour ces Foulées de Boucan.

www.ipreunion.com