Depuis le début des années 1990 Valère Odon cultive trois hectares de piments dans le quartier de Fond Jardin (Étang-Saint-Paul). Sa production est passée de 4 tonnes à l'année à 1,2 tonne. La faute aux poules d'eau, espèce protégée, qui dévore sans vergogne ses piments. A l'issue d'une rencontre avec la réserve naturelle de l'Etang, une solution a été trouvée pour protéger à la fois les poules et les piments. Explications

"Regardez, ici il y a des plants de piments plantés il y a deux mois et là d'autres plants mis en terre au même moment mais attaqués par les poules d'eau, regardez la différence entre les deux" fulmine Valère Odon. De fait, bien chargés, bien verts et hauts de près d'un mètre, les plants indemnes domiment les petites pousses rabougries qui ont fait la joie des volatilles aquatiques.

"Tout cela est de la faute de la réserve naturelle de l'Etang" tempête le planteur. "Il est interdit d'agrandir les canaux qui permettrait d'évacuer les eaux vers l'Etang, du coup mon champ est inondée et les poules d'eau arrivent en masse" ajoute-t-il. "Et comme il s'agit d'une espèce protégée on ne peut pas les chasser, on est obligé de les laisser dévorer les piments" déplore Valère Odon. "On protège les poules mais mais pas les gens" lâche-t-il

Soutenu par la CGPER, il montre l'étendue des dégâts dans sa plantation. Regardez

Une rencontre entre l'agriculteur, la CGPER et Pascal Hoarau, directeur de la réserve naturelle, a eu lieu ce vendredi en milieu de journée et finalement un accord a été trouvé. "Une convention va signer entre Monsieur Odon et la réserve" note Pascal Hoarau. "L'agriculteur s'engage a être exemplaire (en termes de respect de l'environnement) pour culitiver son champ et la réserve fera de son terrain une exploitation pilote et nous lui indiquerons les moyens de protéger ses piments des attaques d'oiseaux notamment par la pose de filets" termine le directeur de la réserve.

La CGPER s'est déclarée satisfaite de cet accord

mb/www.ipreunion.com