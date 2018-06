Nous vous proposons de revenir sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 11 au 15 juin 2018 :



- [PHOTOS/VIDEOS] Championnat de La Réunion : Des chronos explosifs pour les jeunes pousses de natation réunionnaise

- L'entretien avec le président de CDC Habitat est terminé : Grève SIDR : une "bonne issue" selon les manifestants

- Désormais, on doit payer pour reproduire les bulletins météo : Météo France, service public ou entité commerciale ?

- Mondial-2018 - Ça commence aujourd'hui - Match d'ouverture, vidéo, Bleus, chat... on vous dit tout (ou presque) sur le premier tour

-Le gouvernement envisage la refonte du système : Il paraît que la France verse trop d'aides sociales...

[PHOTOS/VIDEOS] Championnat de La Réunion : Des chronos explosifs pour les jeunes pousses de natation réunionnaise

Une meilleure performance de France catégorie 12 ans pour Matys Louise (Asec) au 50 mètres brasse (34.04''), trois meilleures performances régionales pour Nans Mazellier (Asec), au 50 mètres papillon (26.18"), au 100 mètres papillon (58.95") et au 50 mètres nage libre (50,95"), c'est un excellent cru pour le championnat de La Réunion de natation. La compétition a eu lieu ce samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 dans le bassin de 50 mètres du Chaudron à Saint-Denis. Outre ces performances d'excellent augure pour l'avenir de la natation locale, de bons chronos ont également été réalisés tout au long de ces deux jours d'épreuves. Il s'agissait de la dernière compétition fédérale de la saison et aussi de la dernière chance pour les nageurs et nageuses de se qualifier aux différents championnats de France qui auront lieu en juillet prochain.

L'entretien avec le président de CDC Habitat est terminé : Grève SIDR : une "bonne issue" selon les manifestants

En grève depuis le lundi 11 juin 2018, à l'appel des syndicats CFE/CGC - UIR/CFDT - CGTR et FO, le personnel de la SIDR maintient le mouvement ce jeudi. Ils dénoncent "leurs conditions de travail" et demandent "le maintien de leur convention collective". Une réunion du conseil d'administration s'est tenue cet après-midi à 15 heures en présence du directeur de CDC habitat André Yché, actionnaire de la SIDR. Un nouveau directeur général délégué a été nommé. Néanmoins sa nomination n'aurait aucun lien avec l'actuelle crise du personnel. Les manifestants et représentants syndicaux, se sont entretenus avec André Yché. A l'issue, ils se sont dits satisfaits des discussions menées. Un protocole leur garantissant des avancées devrait être signé.

Désormais, on doit payer pour reproduire les bulletins météo : Météo France, service public ou entité commerciale ?

Le 31 mai dernier, Imaz Press Réunion a reçu un drôle de courrier signé de la main d'Alain Poujol, directeur interrégional adjoint de Météo France pour l'Océan Indien. Alors que cela fait plusieurs années que notre agence publie, chaque jour, les bulletins prévisions de Météo France, il semblerait que la structure ait décidé de mettre à mal la rubrique. En effet, Météo France nous a demandé de ne plus publier leurs prévisions à titre gratuit. Il convient, désormais, de payer pour pouvoir reproduire les bulletins tant convoités qui sont accessibles via le site web de Météo France. Imaz Press s'est alors questionné : quelles sont les missions de Météo France? Dans quelles mesures, la structure assure-t-elle un service public? Quelle part de son activité est vouée à la commercialisation?

Mondial-2018 - Ça commence aujourd'hui - Match d'ouverture, vidéo, Bleus, chat... on vous dit tout (ou presque) sur le premier tour

C'est le grand jour. Le coup d'envoi de la compétition sera donné dans quelques heures. A La Réunion et partout dans le monde, les amateurs de football sont de plus en plus fébriles. Mais si le match d'ouverture sera une délivrance pour tous, d'autres moments (et indiscrétions) rythmeront le premier tour.

Le gouvernement envisage la refonte du système : Il paraît que la France verse trop d'aides sociales...

Le débat semble éternel : la France verse-t-elle trop de prestations sociales à ses administrés? Après une information révélée par Le Monde Il y a près d'un mois, Bruno Le Maire a déclaré que le gouvernement réfléchissait à un nouveau modèle économique et social. Neuf jours plus tard, Gérald Darmanin a affirmé qu'il y avait trop d'aides sociales. Puis, ce mardi 12 juin, le président Emmanuel Macron a relancé le débat. Selon lui, le versement d'allocations ne serait pas une solution viable pour les personnes vulnérables. Qu'en pensent les Réunionnais?