BONJOUR - Voici les sujets de Une développés ce dimanche 17 juin 2018 :



- Prêt ou pas prêt... ça commence demain ! Le baccalauréat 2018 à La Réunion

- Mondial : Pogba décrispe les Bleus

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Natation, SIDR, Météo France, foot, prestations sociales

- AU CHU de Bellepierre, 40 ans de dialyse : Nicole ne manque pas de courage

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Du soleil et peu de vent

Prêt ou pas prêt... ça commence demain ! Le baccalauréat 2018 à La Réunion

Plus que quelques jours avant le coup d'envoi - non, pas de la coupe du Monde de football - mais du baccalauréat session 2018! Voici le bac en quelques chiffres, et le calendrier des épreuves :

Mondial : Pogba décrispe les Bleus Que ce fut laborieux... mais c'est passé: les Bleus ont bien démarré leur Coupe du monde en s'imposant 2-1 face à l'Australie grâce à Paul Pogba, passeur puis buteur, samedi à Kazan lors d'une entrée en lice à haute technologie.

Nous vous proposons de revenir sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 11 au 15 juin 2018 :

- [PHOTOS/VIDEOS] Championnat de La Réunion : Des chronos explosifs pour les jeunes pousses de natation réunionnaise

- L'entretien avec le président de CDC Habitat est terminé : Grève SIDR : une "bonne issue" selon les manifestants

- Désormais, on doit payer pour reproduire les bulletins météo : Météo France, service public ou entité commerciale ?

- Mondial-2018 - Ça commence aujourd'hui - Match d'ouverture, vidéo, Bleus, chat... on vous dit tout (ou presque) sur le premier tour

-Le gouvernement envisage la refonte du système : Il paraît que la France verse trop d'aides sociales...

Nicole, 61 ans a débuté ses séances en 1978, pendant les années pionnières de la dialyse en France. Durant son enfance, cette Réunionnaise a fréquenté les hôpitaux de France afin de bénéficier des meilleurs soins. À l'âge de 20 ans, la jeune femme a intégré le premier centre de dialyse de La Réunion. 40 ans plus tard, son courage est salué par l'équipe d'hémodialyse du CHU de Bellepierre qui s'est rassemblée autour de Nicole ce jeudi 14 juin 2018.

La pa Météo France i di, sé zot i di : Du soleil et peu de vent

Ce sont les prévisions météo de ma tante Rosina pour ce dimanche 17 juin 2018. Elle prédit du soleil sur toute La Réunion. Dans l'Est, elle dit qu'il pourrait y avoir quelques petites pluies. Dans les Hauts, elle affirme que les nuages devraient être bien présents. Toujours selon elle, le vent devrait être léger et la mer, peu agitée, ce dimanche. Bref, une bonne journée en perspective!