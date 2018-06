Plus que quelques jours avant le coup d'envoi - non, pas de la coupe du Monde de football - mais du baccalauréat session 2018! Voici le bac en quelques chiffres, et le calendrier des épreuves :

- Quelques chiffres du baccaauréat -

Cette année, au niveau national, 753 148 candidats sont inscrits au Baccalauréat, dont :

- 402 707 au baccalauréat général (ES, L, S), soit 53% des candidats,

- 154 822 au baccalauréat technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 21% des candidats,

- 195 619 au baccalauréat professionnel (26%).

Les effectifs globaux sont en hausse de 5,06% par rapport à 2017.

D’autre part, 16 688 candidats individuels sont inscrits, soit 2,2% de l’effectif global.

Parmi ces effectifs, à La Réunion, 12 490 candidats sont inscrits au baccalauréat, dont :

- 5 651 au bac général, soit 45% des candidats,

- 3270 au bac technologique, soit 26% des candidats,

- 3 569 au bac professionnel (52 spécialités), soit 29% des candidats.

Les effectifs globaux sont en hausse de 7% par rapport à 2017. Un peu plus que le chiffre national donc.

Aussi, on compte 127 candidats individuels, soit1% de l’effectif global.

A La Réunion, le candidat le plus jeune a 15 ans. Il prépare un bac technologique, série STMG, au lycée du Port. Et le candidat le plus âgé est une dame, âgée de 59 ans. Elle est en série L, à Saint-Benoit.

Mais au niveau national, le candidat le plus jeune à 11 ans ! C'est une petite fille, âgée exactement de 11 ans et 10 mois, battant ainsi le record du candidat le plus jeune de France, qui avait alors 11 ans et 11 mois. La très jeune candidate est dans un lycée parisien et prépare un Bac S. Et le candidat le plus âgé au niveau national a 76 ans.

Cette année, il y aura environ au total 4 millions de copies à corriger, pour 174 331 correcteurs et examinateurs, indemnisés 5 euros la copie, et 9,60 euros l’interrogation orale.

- Attention à la triche ! -

Evidemment, un dispositif de lutte contre la fraude est mis en place dans les académies :

Ainsi, depuis 2013, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables dont le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Les recteurs répartissent ces appareils de façon aléatoire et veillent à les faire circuler entre les centres d’examen, tout au long des épreuves. Ce dispositif a pour but de lutter préventivement contre l’utilisation frauduleuse des nouvelles technologies.

Par ailleurs, tous les candidats sont informés des consignes à respecter et des sanctions encourues en cas de fraude ou de tentative de fraude, grâce à une notice d’information affichée à la porte de chaque salle d’examen et lue par les surveillants au début de chaque épreuve.



Constituent une fraude :

- toute communication entre les candidats pendant les épreuves ;

- toute utilisation d’informations, de documents ou de matériels non autorisés par le sujet ou la réglementation ;

- toute substitution de personne.



Tous les appareils non autorisés doivent être impérativement éteints, puis rangés dans le sac du candidat. Les surveillants de salle doivent veiller à ce que les candidats ne puissent y avoir accès pendant la durée de l’épreuve.

Les sanctions encourues, pénales et administratives, ont des conséquences assez dramatiques dans la vie des "fraudeurs". Alors, il vaut mieux rater son bac que tricher ! Ou plutôt, il est préférable de bien réviser pour réussir !

- Le calendrier des épreuves à La Réunion -

Voici les calendriers des épreuves dans toutes les filières. Pour ceux qui passent le bac, c'est un rappel de ce qui vous attend. Et pour les autres, cela servira à préparer les fameux petits textos "bon courage ! ", "bonne chance!", ou... "merde!" pour les plus superstitieux.

