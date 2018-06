L'Établissement français du sang La Réunion - Océan Indien (EFS LROI) informe des prochaines collectes mobiles ouvertes au public du lundi 18 au samedi 23 juin 2018 :

- Lundi 18 juin 2018 :

Mairie de Saint-Gilles Les Hauts, de 8h30 à 12h30

Collège du Ruisseau, à la Rivière Saint-Louis, de 8h30 à 12h30

- Mardi 19 juin 2018

Aérogare de Roland-Garros, à Sainte-Marie, de 10h00 à 14h00

Mairie de Cilaos, de 8h30 à 12h30

- Mercredi 20 juin 2018

Auchan, à Saint-Louis, de 13h00 à 17h00

- Jeudi 21 juin 2018

Mairie de Bras-Panon, de 8h00 à 12h30

Auchan, à Saint-Louis, de 13h00 à 17h00

- Vendredi 22 juin 2018

Mairie de Saint-André, de 8h00 à 13h00

Mr Bricolage, à Saint-Pierre, de 13h00 à 17h00

- Samedi 23 juin 2018

Complexe omnisports Flacourt, Sainte-Marie, de 10h00 à 14h00

Sans oublier les sites fixes ouverts du lundi au vendredi :

- EFS Saint- Denis : Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 (Parking donneurs).

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.

L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS.

Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de Saint-Denis auprès de la secrétaire d’accueil.



- EFS Saint-Pierre : Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Et le deuxième samedi du mois de 8h00 à 13h00

En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut répondre aux questions :

Pour l'EFS de Saint-Denis : 02 62 90 53 81/ Pour l'EFS de Saint-Pierre : 02 62 25 48 01



Ce qu’il faut savoir pour donner son sang :

Conditions pour donner son sang :

- avoir entre 18 et 70 ans

- être en bonne santé

- avoir un poids est au moins égal à 50 kilos

- être reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement



Important :

- impossible de donner votre sang si vous avez été transfusé

- une femme peut donner 4 fois par an, et un homme peut donner 6 fois par an

Dans certaines situations, il faut attendre pour donner son sang :

- 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotiques

- 7 jours après des soins dentaires (sauf détartrage et soin de carie : 1 jour)

- 14 jours minimum après une fièvre.

- 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (Notamment Madagascar et Mayotte)

- 4 mois après un tatouage ou un piercing

- 4 mois après une intervention chirurgicale avec anesthésie générale

- 4 mois après une endoscopie (fibroscopie, coloscopie…)

Ne pas oublier :

- Manger normalement le matin

- Bien s'hydrater

- Se munir d’une pièce d’identité