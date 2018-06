Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Imaz Press souhaite une bonne fête à tous les pères de La Réunion ce dimanche 17 juin 2018. Pour célébrer cette journée, en musique, et en rigolant, découvrez la parodie d'un internaute, Bob Marslyn, qui n'a pas hésité de reprendre un morceau de maitre Gims et de Vianey pour le détourner sur le thème de la fête des pères et du Mondial 2018.

