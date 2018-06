Publié il y a 56 minutes / Actualisé le Vendredi 15 Juin à 11H40

L'association " Vers une nouvelle vie " a organisé, pour les patients en situation d'obésité et pris en charge en chirurgie bariatrique à la Clinique Sainte-Clotilde, un week-end sportif à l'îlet La Nouvelle, à Mafate. La première édition de ce " défi des sleevés " s'est déroulée le week-end du 2 au 3 juin 2018, et a réuni une équipe de 40 randonneurs, composée de patients et quelques soignants.

