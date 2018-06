Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 1 heures

La maison de projets Sidr de la Saline a été inaugurée ce vendredi 15 juin 2018 en présence d'André Yché, président du directoire du groupe CDC habitat actionnaire principal de Sidr. Lieu d'échange entre l'aménageur, la population et la ville, la maison de projets tient compte de l'évolution de l'aménagement de la Saline tant au niveau de la construction de logements, des équipements commerciaux et les aspects sociaux (réponses apportées en cas de demande et d'offres d'emplois dans le cadre de cette opération).

