Noémie Celice Gossard a célébré ses 100 printemps le samedi 16 juin 2018 entourée de sa famille et de ses amis. Etaient également présents le maire Jean-Paul Virapoullé, Jean-Marie Virapoullé, 2ème adjoint au maire, Marie-Laure Picot, conseillère municipale, et Georges Sellaye.

Née en 1918, Noémie Celice Gossard a vécu toute sa vie à Saint-André, plus précisément dans le quartier de la Rivière du Mât, où elle a passé toute son enfance. En 1940, elle se marie à Childery Gossard avec qui elle a eu 8 enfants 4 filles, 4 garçons. Femme au foyer, Noémie s'est dévouée à sa famille et s'est occupée de ses enfants et de leur éducation.

Elle est aujourd'hui l'heureuse mamie de 30 petits enfants et de 30 arrières petits enfants qui font chaque jour son bonheur. Aujourd'hui, la centenaire s'adonne à ses passions et occupe son temps entre le jardinage et la couture à son domicile au chemin Quatre-vingt où elle réside toujours avec son fils. Toute la famille s'est réunie pour célébrer comme il se doit ce moment joyeux.

