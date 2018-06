Leader dans le recrutement web et IT depuis près de 20 ans, le Groupe LesJeudis dresse un panorama des métiers particulièrement plébiscités à l'heure actuelle par les recruteurs du secteur. Pour ce faire, la plateforme a passé au crible plus de 22 000 offres postées sur Lesjeudis.com entre le 1er mai 2017 et le 30 mai 2018. Une analyse riche d'enseignements : si les profils de développeurs ont toujours le vent en poupe, concentrant à eux seuls 33 % de la totalité des offres mises en ligne sur la plateforme sur cette période, on constate également la montée en puissance des nouveaux métiers, centrés autour du Big Data, du développement d'opérations (" DevOps ") mais aussi de la cybersécurité.

(illustration : archives AFP)

Le profil de développeur a toujours le vent en poupe !

" Avec l’entrée en vigueur, le 25 mai dernier, du Règlement Général sur la Protection des Données, on a beaucoup entendu parler du nouveau métier de DPO (en français, délégué à la protection des données). Nous avons donc cherché à savoir si ce RGPD avait changé la donne en matière de recrutement dans le secteur web & IT. A première vue, il n’en est rien ! Les profils de développeurs tiennent toujours le haut du pavé,

avec 1 offre sur 3 qui leur est consacrée. On constate également la présence, de plus en plus remarquée, des nouveaux métiers, tels que ceux de Data Scientist, DevOps, ou encore Analyste Cyber, en phase avec les nouveaux besoins des entreprises. " Frédéric Woldanski, Directeur Général du Groupe LesJeudis



Parmi les 22 087 offres d’emploi mises en ligne sur Lesjeudis.com ces 12 derniers mois, un profil est particulièrement plébiscité par les recruteurs. Il s’agit de celui de développeur, qui fait l’objet, à lui seul, d’un tiers des recherches.

Mais quel est le rôle d’un développeur au sein d’une organisation ? Sous cet intitulé unique, on peut en réalité distinguer trois métiers différents:

- Celui de développeur web, dont la mission est de créer des applications pour des sites web. Cela nécessite une parfaite maîtrise des langages de programmation, qu’ils soient front-end (HTML, CSS ou encore Javascript) ou back-end (Java, PHP, Node JS, Python ou encore Ruby).

- Celui de développeur natif, dont le rôle est de créer des applications spécifiques à un seul système d’exploitation (Windows, iOS ou Android par exemple)

- Enfin, celui de développeur hybride, qui conçoit des applications capables d’opérer sur plusieurs systèmes différents.



Qu’il exerce de façon externalisée ou en interne, le développeur a un rôle stratégique pour l’entreprise. Au quotidien, il a en effet pour principales missions :

- D’assurer la conception détaillée des applications : il participe à l’élaboration, puis à la validation du dossier d’architecture technique, du dossier d’exploitation et du dossier d’installation.

- De développer l’ensemble des modules associés. Pour cela, il se sert d’outils de production spécifiques dont il maîtrise les codes, et il est amené à jongler entre différents langages de programmation.

- De réaliser les tests qui valideront le bon fonctionnement de l’application développée.

- De mettre à jour la documentation dans le respect des normes documentaires en vigueur.

- D’assurer la maintenance des traitements et de gérer les éventuels incidents de production.



Les qualités requises

Un développeur doit avant tout être rigoureux et disposer d’un bon esprit d’analyse et de synthèse. Ayant le sens du service, il doit également faire preuve de son implication dans le projet et de sa capacité à être proactif. L’esprit d’équipe est sans conteste un " plus " pour ce métier, car un développeur n’exerce que rarement en totale autonomie.

Le salaire moyen d'un développeur

La confirmation d'un nouveau besoin pour les entreprises

La maitrise de la Data, un enjeu stratégique pour les organisations



Si le profil de développeur a toujours la cote auprès des recruteurs, de nouveaux métiers, liés au " Big Data ", confirment leur présence dans le panorama web & IT.



4,3 % de la totalité des offres postées sur la plateforme Lesjeudis.com ces derniers mois sont ainsi consacrées à des postes de Data Engineer, de Data Scientist, de Data Analyst, de Technician Data Management, de Business Data Analyst, de CDO, mais aussi bien sûr, de Data Protection Officer.



L’ensemble de ces profils intervient dans le processus du traitement des données, que ce soit au niveau de sa collecte, de son traitement ou encore de son analyse.



Quelle formation pour ces spécialistes de la data ? On constate que les recruteurs privilégient certains cursus, comme les formations supérieures en statistiques, en mathématiques appliquées, ou encore en data science.



Métier très convoité par les entreprises comme par les étudiants, son rôle est en effet stratégique dans les organisations, ce qui explique son haut niveau de rémunération. Ainsi, à l’embauche, un junior peut prétendre à un salaire de plus de 40k€, quand celui des plus expérimentés peut dépasser les 100k€.



“L’analyse des données est devenue un métier à part entière. En permettant, notamment, de proposer à ses clients et utilisateurs une expérience toujours plus personnalisée, elle concerne tous les secteurs d’activité et tous les types d’entreprises. Les besoins sur ces types de profils ne devraient pas faiblir.” Romain Ehrenfeld, Chef de projet web





Le Devops…Kesako ?



Parmi les nouveaux métiers du numérique figure également celui de " DevOps ". Un intitulé qui peut sembler bien obscur, et qui pourtant n’est que la contraction de deux mots, celui de " Development " et celui d’" Operations ". Plus concrètement, le rôle d’un DevOps se situe à mi-chemin entre celui d’un Développeur logiciel et celui d’un Administrateur système. Au sein d’une organisation, ces deux métiers peuvent avoir des objectifs contradictoires. L’apparition du profil de DevOps permet de remédier à cela. En effet, sa double compétence permet au DevOps de créer des applications qui seront parfaitement adaptées à l’infrastructure et qui continueront de fonctionner dans le temps.



Apparu sous l’impulsion des start-ups, il permet aux petites structures de bénéficier d’un profil technique multi-casquettes, d’où des gains de temps, de coûts, de qualité et d’agilité. Pour ces mêmes raisons, c’est également un poste de plus en plus recherché par les grandes organisations. Sous des intitulés de poste différents (Administrateur DevOps, DevOps, Ingénieur DevOps, architecte DevOps), ce sont ainsi 2,5 % des offres postées sur la plateforme qui sont dédiées à ce nouveau profil.



Dans les mêmes grilles de rémunération que les autres développeurs, un DevOps expérimenté perçoit un salaire pouvant varier de 49 à 59k€. Au-delà de 5 ans d’expérience, sa rémunération peut dépasser les 65k€.



" AWS, Azure, Google Cloud, ces géants ont permis la démocratisation du virtuel. Depuis, de nombreuses sociétés utilisent ces services. Cette transformation ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin ! ", commente Romain Ehrenfeld.



La cybersécurité, la nouvelle priorité



Data Scientist Cybersécurité, Architecte Cyber, Analyste Cyber ou encore Expert en sécurité des SI… Au sein de la plateforme Lesjeudis.com, ce sont, sur les 12 derniers mois, 1,4 % des offres qui sont consacrées à ces métiers dédiés à la gestion du risque informatique.



Si les appellations et les profils peuvent diverger, tous ces professionnels ont en effet pour mission, dans le cadre des politiques et règles de cybersécurité définies pour leur entité, de participer à la définition des contrôles de sécurité requis et d’assurer leur mise en oeuvre globale. Au quotidien, ces professionnels accompagnent donc les équipes, tant opérationnelles qu’informatiques, dans l’identification, l’analyse, et le reporting des risques existants comme potentiels.



Pour ce type de profils, la formation la plus plébiscitée par les recruteurs est celle de diplômé(e) d'une école Informatique classique (Telecom Paris Tech, ESIEA, EPITA, EPITECH…) avec une spécialisation en sécurité, ou d'un Master 2 équivalent. Les rémunérations sont, là aussi, particulièrement attractives, allant de 40k€ pour les moins expérimentés, à 65k€ pour les profils plus seniors.



" Avec la multiplication des cyberattaques et le développement du Big Data, la cybersécurité est désormais devenue un enjeu stratégique et une véritable priorité pour toutes les structures, qu’elles soient publiques ou privées. ", conclut Romain Ehrenfeld.

