Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Du 19 au 22 juin, l'île Rodrigues fera sa promotion touristique à l'île de la Réunion. Cette activité est une initiative de la Commission du Tourisme de l'Assemblée Régionale de Rodrigues et l'Office du Tourisme de Rodrigues en partenariat avec Air Mauritius et l'aéroport de Pierrefonds. Au menu de cette tournée Rodriguaise, deux ateliers de travail avec les opérateurs touristiques à St Pierre et à St Denis en vue de promouvoir la destination Rodriguaise auprès des Réunionnais. Le clou de cette tournée sera le lancement d'un tarif promotionnel de 300 euros de la Réunion vers Rodrigues pour la basse saison et le concours de la Meilleure Agence de Voyage de la Réunion. La délégation Rodriguaise est dirigée par Franchette Gaspard Pierre Louis, Commissaire du Développement Industriel, qui remplace le Chef Commissaire, Serge Clair pour cet événement.

Du 19 au 22 juin, l'île Rodrigues fera sa promotion touristique à l'île de la Réunion. Cette activité est une initiative de la Commission du Tourisme de l'Assemblée Régionale de Rodrigues et l'Office du Tourisme de Rodrigues en partenariat avec Air Mauritius et l'aéroport de Pierrefonds. Au menu de cette tournée Rodriguaise, deux ateliers de travail avec les opérateurs touristiques à St Pierre et à St Denis en vue de promouvoir la destination Rodriguaise auprès des Réunionnais. Le clou de cette tournée sera le lancement d'un tarif promotionnel de 300 euros de la Réunion vers Rodrigues pour la basse saison et le concours de la Meilleure Agence de Voyage de la Réunion. La délégation Rodriguaise est dirigée par Franchette Gaspard Pierre Louis, Commissaire du Développement Industriel, qui remplace le Chef Commissaire, Serge Clair pour cet événement.