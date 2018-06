Jeudi 21 juin, au Lux Hôtel à Saint-Gilles, a lieu le "Meeting for job", une opération inspirée du speed-dating. 150 candidats rencontreront jusqu'à 18 entreprises. Plus de 150 postes à pourvoir, toutes filières confondues sur l'île de La Réunion.

Contexte

Alors que le marché de l’emploi à La Réunion atteint un niveau historiquement bas, il n’en reste pas moins élevé avec un taux à 22% et un pic à 44% chez les jeunes entre 15 et 24 ans. Le paradoxe réunionnais est que malgré la progression de la création d’emplois chaque année (28 000 embauches prévues en 2017), elle n’est pas suffisante pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail.

Dans ce contexte, trouver un emploi à La Réunion n’est pas si simple même si cela n’est pas impossible, certains secteurs d’activité se démarquent comme le tourisme premier secteur d’activité économique de l’île ou le commerce qui est le gros pourvoyeur d’emplois.

L’enjeu est primordial de mieux faire connaitre les offres d’emploi et de manière globale, les métiers qui souffrent d’un manque d’attractivité, afin de répondre aux besoins des jeunes et moins jeunes et des entreprises.

Les acteurs dynamiques de l'emploi à La Réunion

C’est avec cette volonté, que les acteurs institutionnels et économiques (AG2R La Mondiale, AGEFOS PME, BFC, CPME Réunion, Pole Emploi, l’ANDRH, l’ADIR et l’association Réunionnais du monde) épaulés par les écoles de formation supérieure (Université La Réunion, IUT, IAE, ESIROI, EGC , IFAG) souhaitent s’associer pour une mise en dynamique de l’emploi sur le territoire réunionnais et organisent le jeudi 21 juin de 13h00 à 18h30 un job dating pas comme les autres, qui se veut pédagogique, formateur et convivial.

À cette occasion, 150 candidats sont attendus dès 13h00 au Lux hôtel de Saint-Gilles et 18 entreprises, institutions, experts du recrutement comme ADQUAT, AXION, AG2R LA MONDIALE, BFC, CILAM, E. LECLERC, FRCA Réunion, GEMO, Groupama OI, Groupe JINA, Groupe L2D, LEROY MERLIN, MAXIMMO, MR.BRICOLAGE, RSM, SOLAMI, Sogecore, ZEOP seront présents pour proposer des centaines d’offres couvrant tous les métiers d’une entreprise.

Le concept : opération séduction

Inspiré du speed-dating, le Meeting for job est un format pratique, rapide et efficace pour rencontrer son futur employeur. Il s’agit de rencontres collectives entre les entreprises qui offrent des emplois et des candidats, jeunes ou moins jeunes, qui en cherchent.

Les responsables d’entreprises présentent leur entreprise ou structure, leurs valeurs et le type de profils recherchés et échangent avec les candidats sur leur parcours et leur motivation sur les postes à pourvoir.

Un vrai défi pour les demandeurs d’emploi, ils rencontreront jusqu’à 9 entreprises en 3 heures lors d’entretiens collectifs par groupes de 8 candidats. Chaque session d’échanges dure 20 minutes, et chacun leur tour, les participants devront se présenter en 2 minutes à un responsable des ressources humaines.

Au préalable, ceux-ci auront été préparés sur place par des coach experts du recrutement, afin d’optimiser leur présentation devant le recruteur et des professionnels de la forme, du bien-être et du développement de soi qui leur proposent des ateliers pour mieux appréhender des situations de stress.

À l’issue de ces rencontres, 72 candidatures seront étudiées par chaque responsable

des ressources humaines pour une mise en relation qualitative et ciblée.



Une plateforme web ouverte pour l’évènement a été créée pour faciliter la rencontre et permettre une adéquation des profils et postes optimum.



Le Programme de cette journée Meeting for job

13h00 : Séances de coaching et ateliers forme, bien-être et développement de soi

15h30 à 18h00 : 9 sessions d’échanges avec les recruteurs

