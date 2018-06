Le festival de l'image sous-marine s'est terminé ce samedi 16 juin. Cette 4e édition fût intense, une vraie belle opération pour la promotion de La Réunion, de l'océan indien et des activités nautiques.

Constat de l'engouement des Réunionnais pour la mer et ses activités : les Réunionnais sont venus nombreux découvrir l’océan. Pari réussi donc, et la 5e édition du festival est logiquement programmée pour 2019.



Les activités nautiques ont affiché "complet", tout comme les sorties liées à la sensibilisation de l'environnement maritime. Les trois soirées de projection ont connu également un vif succès et le talent des Réunionnais s'est à nouveau confirmé.



Voici les gagnants des trois concours :

Côté photos :

-Yves Guénot : baleine de Bronze ;

-Simon Deblock : baleine d'argent ;

-Miguel Ramirez : baleine d'Or et président du jury de la prochaine édition.



Côté films :

-Eva Sanchez : baleine de Bronze avec "danse avec les Baleines" ;

-François Baelen : baleine d'Argent avec "Mini Maxi" ;

-Danielle Jay : baleine d'Or avec "Cap Lahoussaye" .



Côté dessins :

- Prix Affiche : Camille Sabary – 13 ans - collège de Saint-Joseph ;

- Prix collège : Marie Lisa Labe – 12 ans – collège de Saint-Joseph ;

- Prix école primaire : Candice Grosset – 6 ans – Ecole Javouhey de Sainte-Suzanne .



Les vidéos sont disponibles sur la page Facebook de l'Office de Tourisme de l'ouest.