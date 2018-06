Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

La finale du premier concours NRJ Indian Ocean DJ Star by Madora s'est déroulée ce samedi 16 juin au Beach Club. Mahorais, Mauricien et Réunionnais, les 3 finalistes se sont affrontés dans une ambiance de folie. Sélectionnés grâce au public via des votes Facebook sur les pages NRJ Réunion, NRJ Mayotte, et NRJ Maurice, puis face à un jury de professionnels lors des épreuves en live le 26 mai dernier, c'est finalement DJ Dark, jeune mauricien de 21 ans, qui a fait chavirer le coeur du jury et des clubbers.

