Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Ce lundi 18 juin 2018 une quarantaine d'éleveurs s'étaient mobilisés devant la préfecture de La Réunion pour "sauver la production locale contre la viande d'importation". Une quarantaine d'éleveurs et les syndicats Jeunes agriculteurs et Fédération départementale des syndicats des éleveurs et agriculteurs (FDSEA) étaient présents. Ils ont été reçus à la préfecture dans l'après-midi par le secrétaire général aux affaires régionales (SGAR). Nous publions ci-après le communiqué de la FDSEA sur cette mobilisation :

