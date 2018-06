Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Avec 5 019 cas de dengue confirmés depuis le début de l'année 2018, dont 325 cas au cours de la semaine écoulée, l'épidémie continue dans l'Ouest et le Sud. "Les conditions météorologiques actuelles restent encore favorables aux moustiques, surtout dans les bas de l'île" précise la préfecture ce mardi 19 juin 2018. L'objectif des autorités sanitaires est d'empêcher la circulation du virus durant l'hiver afin d'éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de l'été prochain. Aussi, la préfecture appelle "à une mobilisation collective : protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous". Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture

Avec 5 019 cas de dengue confirmés depuis le début de l'année 2018, dont 325 cas au cours de la semaine écoulée, l'épidémie continue dans l'Ouest et le Sud. "Les conditions météorologiques actuelles restent encore favorables aux moustiques, surtout dans les bas de l'île" précise la préfecture ce mardi 19 juin 2018. L'objectif des autorités sanitaires est d'empêcher la circulation du virus durant l'hiver afin d'éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de l'été prochain. Aussi, la préfecture appelle "à une mobilisation collective : protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous". Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture