Ce lundi 18 juin 2018, Erick Fontaine élu de l'opposition à la mairie de La Possession a diffusé une vidéo dans laquelle il montre le déversements d'eaux usées dans la Ravine Balthazard à proximité de l'école Jules Joron de La Possession. L'élu soutient avoir interpellé la mairie concernant ce problème provoquant "pollution et odeurs nauséabondes" à proximité d'un lieu fréquenté par des enfants. Contactée par notre rédaction, la mairie de La Possession a assuré qu' "apparemment ce problème trouve sa source dans le secteur de Moulin Joli et devrait être géré par la Sédré". Elle déclare avoir toutefois "envoyé sur les lieux une équipe du distributeur en eau portable Runéo qui dessert la commune pour identifier la fuite et procéder aux travaux de réparations nécessaires". La Sédré assure que Runéo s'est chargé des réparations après l'appel de la mairie.

