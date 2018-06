BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 19 juin 2018



- Entretien de la semaine avec Patrick Daul, chef d'escadron à la gendarmerie : La Réunion, département n°1 des violences intrafamiliales

- La Possession - Des eaux usées déversées dans la Ravine Balthazard

- Mont-Everest : la décharge la plus haute du monde

- Mondial-2018: bons baisers de Russie, anecdotes et insolites

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi

Entretien de la semaine avec Patrick Daul, chef d'escadron à la gendarmerie : La Réunion, département n°1 des violences intrafamiliales

Cette semaine, c'est Patrick Daul, chef d'escadron, officier adjoint de la prévention de la délinquance au niveau du commandement de la gendarmerie de la Réunion, qui a accepté de nous raconter son métier. Au quotidien, il s'intéresse particulièrement aux violences intra familiales (VIF) et à l'alcoolémie. Deux problématiques qui, selon lui, sont indissociables. Et qui sont de réels fléaux à La Réunion.

La Possession - Des eaux usées déversées dans la Ravine Balthazard

Ce lundi 18 juin 2018, Erick Fontaine élu de l'opposition à la mairie de La Possession a diffusé une vidéo dans laquelle il montre le déversements d'eaux usées dans la Ravine Balthazard à proximité de l'école Jules Joron de La Possession. L'élu soutient avoir interpellé la mairie concernant ce problème provoquant "pollution et odeurs nauséabondes" à proximité d'un lieu fréquenté par des enfants. Contactée par notre rédaction, la mairie de La Possession a assuré qu' "apparemment ce problème trouve sa source dans le secteur de Moulin Joli et devrait être géré par la Sédré". Elle déclare avoir toutefois "envoyé sur les lieux une équipe du distributeur en eau portable Runéo qui dessert la commune pour identifier la fuite et procéder aux travaux de réparations nécessaires". La Sédré assure que Runéo s'est chargé des réparations après l'appel de la mairie.

Mont Everest : la décharge la plus haute du monde

Une vidéo publiée par l'AFP le 18 juin 2018 montre des images des déchets laissés par les alpinistes sur le sommet le plus haut du monde, le Mont Everest. Les autorités népalaises ont décidé d'endiguer le phénomène en faisant payer les montagnards. Chaque personne doit ramener 8 kilos de déchets pour récupérer ses 4000 dollars de caution. 40 tonnes de détritus ont ainsi été descendus en 2017. Mais cet effort reste insuffisant car seule la moitié des alpinistes descend la quantité requise. (vidéo de Damian Benegas)

Quelques anecdotes et insolites du Mondial-2018 de foot en Russie

Quelques anecdotes et insolites du Mondial-2018 de foot en Russie

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi

D'après Matante Rosina qui se trompe rarement le soleil et les nuages devraient se disputer le ciel ce mardi 19 juin 2018. "Nora bo tan lo matin ek in ti pé la pli lo swar" précise Matante. Dites-nous si c'est vrai chez vous